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عوده – مصر يسعى لضخ 2 – 2.5 مليار جنيه للشركات الصغيرة
الأربعاء 14 مارس 2018 12:16 م
بنك عوده
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بنك عوده
أحمد الدسوقى ومنى عبد البارى:
سجلت محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لبنك عوده – مصر، نحو 4 مليارات جنيه، تمثل %13.3 من إجمالى محفظة الائتمان التى تتجاوز 30 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه منتصف العام الماضى.
وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، فى تصريحات لـ«المال»، إن مصرفه يسعى لضخ «2 - 2.5» مليار جنيه بالقطاع، خلال العام الجارى، ضمن خطته التى تستهدف تخصيص %20 من محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنهاية 2020، طبقا لمبادرة البنك المركزى المصرى.
وتنص المبادرة التى أطلقها المركزى مطلع 2016، على منح قروض للشركات الصغيرة بفائدة لا تتجاوز %5، وإنضم إليها مبادرات أخرى تتعلق بإتاحة تمويلات للسلع الوسيطة بقطاعات التصنع الزراعى والإنتاجى بفائدة %7، بهدف الوصول بقروض القطاع لنحو 200 مليار جنيه، بحلول 2020 ، وتمويل 350 ألف شركة بغرض توليد 4 ملايين فرصة عمل، وتتجاوز محفظة القطاع حاليا حاجز 100 مليار جنيه، %50 منها تقريبا، يقع ضمن المبادرة. المصدر حسبما صرح جمال نجم نائب محافظ البنك الركزى قبل نحو شهر.
وأشار الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عوده – مصر، إلى أن حجم قروض المشروعات الصغيرة، الواقعة ضمن مبادرة المركزى يتجاوز 700 مليون جنيه، ويسعى لتعزيزها، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصرفه قام بإطلاق منتجات متخصصة للقطاع، يتم بموجبها منح قروض حتى 2 مليون جنيه، وأخرى حتى 40 مليون جنيه.
وأضاف أن «عوده – مصر» نجح فى ضخ تمويلات تقدر بنحو 250 مليون جنيه، ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، لمحدودى الدخل، وقال: ندرس ضخ تمويلات جديدة لعدد من العملاء خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى فبراير 2014، ورصد لها «المركزى» 10 مليارات جنيه، وتنص على منح تمويلات بفائدة الـ 7 و %8، وسمح المركزى فى فبراير الماضى، بتمويل الدخول أقل من 1400جنيه، بفائدة متناقصة 5 % سنويا.
كما قرر مؤخرا، زيادة المخصص لمبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل إلى 20 مليار، بدلاً من 10 مليارات جنيه، وتم استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة وأقاربهم حتى الدرجة الثانية من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل، بمشروعات الإسكان الاجتماعى.
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