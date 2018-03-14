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استثمار
مجلس تنسيقى مصرى أردنى.. ومنتدى استثمارى قريبًا
الأربعاء 14 مارس 2018 11:57 ص
سحر نصر
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سحر نصر
المال - خاص
التقت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوزير التجارة والصناعة والتموين الأردنى يعرب القضاة، ونظيرها فى رئاسة اللجنة الوزارية المصرية الأردنية المشتركة، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم. وبحث الجانبان، تحديد موعد لعقد لجنة المتابعة للجنة العليا المشتركة المصرية، والأردنية برئاسة رئيسى وزراء البلدين، والمقرر عقدها فى عمان.
وأكدت الوزيرة، عمق العلاقات المصرية الأردنية، والاستعداد الدائم من الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات فى مختلف المجالات، فى إطار الروابط التاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين، وتطلعهما لبناء تعاون إستراتيجى فى المستقبل.
وبحث الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادى وخطط التنمية المستقبلية فى مصر والأردن، من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة للبلدين.
واتفق الجانبان على إنشاء مجلس تنسيقى مصرى أردنى يضم مجموعة من المستثمرين فى كل المجالات، مثل الصناعة والزراعة والخدمات، وعقد منتدى للاستثمار فى الأردن، تنفيذا لتوصيات الدورة السابقة للجنة العليا بين البلدين بحيث يضم المنتدى رجال أعمال ومستثمرين من مصر والأردن لعرض فرص الاستثمار بين البلدين.
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