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تأميـــن
الجمعية المصرية للرعاية الصحية تعتمد ميزانية 2017.. اليوم
الأربعاء 14 مارس 2018 11:36 ص
إيهاب أبو المجد78
أخر الأخبار
إيهاب أبو المجد78
الشاذلى جمعة
تعقد الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، جمعيتها العمومية -اليوم الأربعاء- لاعتماد تقرير النشاط عن عام 2017 وكذلك الميزانية.
قال الدكتور إيهاب أبو المجد، إنه سيتم عرض أهم إنجازات الجمعية خلال العام الماضى وبروتوكولات التعاون مع الجهات المختلفة، وكذلك نتائج الملتقى الإقليمى الخامس للتأمين الطبى والرعاية الصحية، الذى عقد خلال يناير الماضى، وأبرز التوصيات التى خرج بها.
كانت أبرز توصيات الملتقى هى مناشدة جهات الإشراف والرقابة على قطاع التأمين تنظيم التعامل والعلاقة بين القطاع الحكومى، والقطاع الخاص فى مجال التأمين الطبى والرعاية الصحية، بما يضمن حقوق كل الأطراف وتأكيد تطبيق القوانين بجانب ضرورة التعاون بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص، وتحديد دور كل طرف بوضوح، بجانب تشجيع قطاع التأمين الخاص على ابتكار منتجات جديدة فى صورة خدمات مساعدة أو خدمات مكملة بجودة مرتفعة لإرضاء المؤمّن عليهم فى نشاط التأمين الطبى والرعاية الصحية.
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