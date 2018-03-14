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عقـــارات
الإسكان تواصل تسليم شهادات أمان للعمالة المؤقتة والموسمية
الأربعاء 14 مارس 2018 11:12 ص
الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان
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الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان
بدور إبراهيم:
تواصل جهات وزارة الإسكان المختلفة، لليوم الثالث على التوالي تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفير التغطية التأمينية للعمالة المؤقتة والموسمية، وكافة الفئات غير المؤمن عليها، من خلال إصدار شهادات "أمان"، حيث يتم تسليم الشهادات للعمالة بمختلف قطاعات الوزارة.
صرحت بذلك المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان، المشرف على مكتب الوزير، موضحة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وهي إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أودعت مبلغ 8.5 مليون جنيه، بالبنك الزراعي المصري، لإصدار شهادات "أمان" فئة 2500 جنيه، للتأمين على 3400 عامل بالشركة، كما أودعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، مبلغ 7.5 مليون جنيه، ببنك مصر، لإصدار شهادات "أمان" فئة 2500 جنيه، للتأمين على 3 آلاف عامل بالشركة.
وأضافت وكيل أول وزارة الإسكان: تم حتى الآن إصدار شهادات "أمان" لأكثر من 350 عاملا بعدد من الشركات العاملة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو البنوك مستمرون فى تسليم الشهادات للمستحقين، وطبقاً لتعليمات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقوم جهات الوزارة بسداد قيمة الشهادات مجمعة للبنوك، على أن تُخصم القيمة لاحقاً من مستخلصات المقاولين.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن جهات الوزارة المختلفة بدأت في تنفيذ هذه التعليمات، لتوفير التغطية التأمينية للعمالة المؤقتة والموسمية، بمختلف المشروعات التي تنفذها الوزارة، سواء في قطاع الإسكان، أو المرافق، أو المدن الجديدة.
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