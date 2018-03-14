الخواجة: تقوية البنية التكنولوجية ضرورة لتطبيق المعيار IFRS9

علا الخواجة

سيد بدر



أكدت الدكتورة علا الخواجة، مدير البحوث والتوعية بالمعهد المصرفى، أن هناك تحديات ستواجه تطبيق المعيار "Ifrs9"، أبرزها ضرورة التنسيق بين الوحدات والإدارات المختلفة من المخاطر والالتزام والائتمان بالبنك.



وأضافت الخواجة، خلال كلمتها خلال الندوة التى نظمها المعهد، اليوم الأربعاء، أن البنوك مطالبة بتقوية البنية التكنولوجيا ونظم المعلومات للتمكن من تطبيق المعيار وجمع وحفظ البيانات الخاصة بالخسائر المتوقعة.



وأوضحت أن أهمية المعايير المحاسبية الدولية تكمن فى إصدار إهذه المعايير استجابة للدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، واتضح أن أحد أهم أسباب تفاقم آثار الأزمة هو التأخر فى الاعتراف بخسائر الديون، إذ كان يتم الاعتراف بالخسائر حين التحقق منها.



ويتطلب المعيار الجديد تكوين المخصصات، بناء على التوقعات بوجود خسائر أو تعثر فى تحصيل بعض الأصول وليس على الخسائر المحققة بالفعل كما هو متعارف عليه.