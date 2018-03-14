عاجل.. الأهلي يعرض عبد الله السعيد للبيع أو الإعارة

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، فى تصريحات صحفية، أن لجنة الكرة برئاسة محمود الخطيب، طلبت من إدارة تعاقدات وتسويق اللاعبين البدء فى مفاوضات إعارة أو بيع عبد الله السعيد لاعب النادى الأهلى، فى ظل العروض المقدمة للنادى من أندية خارج مصر.





وتأتى تلك الخطوة بعد قرار تمديد عقد اللاعب لمدة موسمين حفاظا على حقوق النادى الأهلى.



