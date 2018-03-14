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رياضة
عاجل.. الأهلي يعرض عبد الله السعيد للبيع أو الإعارة
الأربعاء 14 مارس 2018 01:43 ص
عاجل.. الأهلي يعرض عبد الله السعيد للبيع أو الإعارة
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عاجل.. الأهلي يعرض عبد الله السعيد للبيع أو الإعارة
متابعات:
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، فى تصريحات صحفية، أن لجنة الكرة برئاسة محمود الخطيب، طلبت من إدارة تعاقدات وتسويق اللاعبين البدء فى مفاوضات إعارة أو بيع عبد الله السعيد لاعب النادى الأهلى، فى ظل العروض المقدمة للنادى من أندية خارج مصر.
وتأتى تلك الخطوة بعد قرار تمديد عقد اللاعب لمدة موسمين حفاظا على حقوق النادى الأهلى.
كان الأهلى قد جدد عقد عبدالله السعيد أمس بعد سلسلة طويلة من المفاوضات.
النادي الأهلي
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