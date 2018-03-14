كأس العالم يصل إلى القاهرة الخميس.. وترتيبات لاستقبال الحدث العالمي

وكالات:







يصل كأس العالم إلى القاهرة الخميس، وذلك في إطار الجولات الترويجية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لنهائيات كأس العالم والمقرر لها منتصف العام الجاري في روسيا، وتشارك فيه مصر بعد غياب 28 عاماً.





وكشفت مصادر بمطار القاهرة الدولي عن الترتيبات النهائية لاستقبال كأس العالم، حيث يقوم المسؤولون في المطار والعلاقات العامة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال هذا الحدث العالمي، والتنسيق مع إدارتي الجوازات والجمارك لإنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة.





وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي شركة ميناء القاهرة قد عقدوا اجتماعا ضم كافة الجهات العاملة بالمطار والجمارك لخروج الحدث في أزهى صورة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على وضع الملامح والخطة النهائية لاستقبال كأس العالم ووفد "الفيفا" المرافق للكأس بمطار القاهرة، إضافة إلى التنسيق مع وسائل الإعلام الراغبة في نقل الحدث حيث ستقوم الشركة الراعية للحدث باستخراج التصاريح اللازمة.





وأوضحت المصادر أن الكأس سيصل صباح الخميس على متن طائرة خاصة قادمة من كوت ديفوار بصحبة نجم الكرة الفرنسية السابق كريستيان كاريمبو، مشيرة إلى أن هناك استقبالاً رسمياً للكأس سيتضمن حفلاً فرعونياً.







