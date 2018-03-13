وكيل الصيادلة الأسبق : إجراء انتخابات مبكرة للنقابة غير قانونى

أعرب محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، عن رفضه إجراء انتخابات مبكرة لنقابة الصيادلة على مقعد النقيب وكامل مقاعد المجلس، مؤكدًا أن هذا الإجراء غير قانوني، متسائلا: من سيدير شئون النقابة الانتخابات، ومن سيشرف عليها، من سيحدد تاريخ إجرائها، من سيوقع على الشيكات للموظفين، من سيوقع على الشهادات خلال 60 عامًا خلال إجراء الانتخابات، وهذا عبث قانونى





وأكد سعودي أن نقيب الصيادلة محيي عبيد لن يستقيل من منصبه، وأنه طرح فكرة إجراء انتخابات مبكرة كوسيلة لإلهاء الصيادلة عما يحدث بالنقابة، وأن العملية الانتخابية ما هى إلا إهدار للمال العام.





ودعا سعودى أعضاء الجميعة العمومية، سواء مؤيدًا أو معارضًا، للحضور يوم 19 مارس لإنقاذ النقابة لكن بشكل قانونى وبعيد عن أعمال البلطجة.





كانت النقابة العامة للصيادلة قد أعلنت عقد جمعية عادية للصيادلة، الاثنين المقبل 19 مارس، بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية بالأزبكية لمناقشة تقرير الجهاز المركز للمحاسبات عن ميزانتى عامي 2015، 2016. والموافقة على إجراء انتخابات مبكرة على مقعد النقيب وكامل مقاعد المجلس.



