EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
وكيل الصيادلة الأسبق : إجراء انتخابات مبكرة للنقابة غير قانونى
الثلاثاء 13 مارس 2018 10:47 م
نقابة الصيادلة
أخر الأخبار
نقابة الصيادلة
رحاب صبحى
أعرب محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، عن رفضه إجراء انتخابات مبكرة لنقابة الصيادلة على مقعد النقيب وكامل مقاعد المجلس، مؤكدًا أن هذا الإجراء غير قانوني، متسائلا: من سيدير شئون النقابة الانتخابات، ومن سيشرف عليها، من سيحدد تاريخ إجرائها، من سيوقع على الشيكات للموظفين، من سيوقع على الشهادات خلال 60 عامًا خلال إجراء الانتخابات، وهذا عبث قانونى
وأكد سعودي أن نقيب الصيادلة محيي عبيد لن يستقيل من منصبه، وأنه طرح فكرة إجراء انتخابات مبكرة كوسيلة لإلهاء الصيادلة عما يحدث بالنقابة، وأن العملية الانتخابية ما هى إلا إهدار للمال العام.
ودعا سعودى أعضاء الجميعة العمومية، سواء مؤيدًا أو معارضًا، للحضور يوم 19 مارس لإنقاذ النقابة لكن بشكل قانونى وبعيد عن أعمال البلطجة.
كانت النقابة العامة للصيادلة قد أعلنت عقد جمعية عادية للصيادلة، الاثنين المقبل 19 مارس، بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية بالأزبكية لمناقشة تقرير الجهاز المركز للمحاسبات عن ميزانتى عامي 2015، 2016. والموافقة على إجراء انتخابات مبكرة على مقعد النقيب وكامل مقاعد المجلس.
وكان نقيب الصيادلة قد حصل على حكم قضائى، فى وقت سابق، بعودته لمنصبه وممارسة كل صلاحياته، وإلغاء كل الآثار المترتبة على القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة فى 15 يناير الماضى، إلا أن ذلك لم يُعد الهدوء للنقابة حتى الآن.
نقابة الصيادلة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا