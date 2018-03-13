وزير قطاع الأعمال يعيد تشكيل مجلس إدارة القابضة للسياحة

المال- خاص









أصدر خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، القرار رقم (19) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمدة ثلاث سنوات، بمناسبة انتهاء مدة المجلس الحالى فى 16/2/2018.





وشمل القرار التجديد للسيدة ميرفت حطبة رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة، وإضافة ثلاثة أعضاء جدد مع تخفيض أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 7 أعضاء وفقًا للحد الأدنى لتشكيل المجلس المنصوص عليه بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991.





وجاء تشكيل المجلس الجديد على النحو التالى: ميرفت على حسنين حطبة رئيسًا متفرغًا لمجلس الإدارة، وعادل أمين والى عضوًا متفرغًا للشؤون الفنية، وكل من مصطفى أحمد النجار، ومحمد وهب الله محمد (ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) عضوين غير متفرغين، بالإضافة إلى الأعضاء غير المتفرغين الجدد، الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثينيات والأربعينيات وهم: (عمرو محمد الشافعى ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى ببنك القاهرة ويتمتع بخبرة كبيرة فى مجال ائتمان الشركات والخدمات المصرفية والاستثمارية، وهدير هلال فرغلى وتعمل محامية حرة ولديها خبرة واسعة فى مجال قوانين الشركات والأوراق المالية، ومي هشام محمد عصفور والتى تشغل منصب مدير الاستثمار فى شركة الأهلى كابيتال القابضة وتتمتع بخبرة واسعة فى مجال إدارة الأعمال وتقديم الاستشارات فى المجالات المالية والاستثمارية).



