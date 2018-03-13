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ثقافة وفنون
أحمد صلاح حسني: مسلسل أبواب الشك سيكون نقطة تحول لي
الثلاثاء 13 مارس 2018 09:53 م
أحمد صلاح حسني
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أحمد صلاح حسني
أحمد حمدي
قال النجم أحمد صلاح حسني إنه مشغول الأيام الحالية بتصوير أكثر من عمل درامي للمنافسة بهما في السباق الرمضاني وخارجه أيضا، وهي المرة الأولى التي يقوم فيها بتصوير 3 مسلسلات في توقيت واحد.
وأضاف أشارك في بطولة مسلسل كلبش 2 مع النجم أمير كرارة، وحدثت بيني وبين سليم الأنصاري مواقف عديدة.
ولفت إلى أنه يقوم بالانتهاء من مشاهد مسلسل بيت السلايف الذي يشارك فيه مع النجمة بوسي، وهو عمل مكون من 60 حلقة، وتم تصويره بين القاهرة وأبوظبي، وسيتم عرضه خارج موسم رمضان.
وأكد حسني أيضا أنه يشارك في بطولة أبواب الشك بعد أن كان اسمه الحب الحرام، ويتعاون فيه مع النجم خالد سليم، ويقوم فيه بشخصية عمر، وهي مفاجأة للجمهور، ولم يقدمها سابقا في أي عمل درامي، مشيرا إلى أنها ستكون نقطة تحول حقيقية في مسيرته الفنية.
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