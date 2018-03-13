مع ارتفاع اليورو مقابل الدولار









خالد بدر الدين









هبط مؤشر ستوكس 600 لكبرى الشركات الأوروبية بحوالى 1% فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء ببورصة لندن مع صعود اليورو مقابل الدولار ووسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم قد تؤدى إلى حرب تجارية عالمية.





ذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار الأسهم الأوروبية هبطت مع صعود اليورو مقابل الدولار بعد أن أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية ريكس تيلرسون وقفزت العملة الأوروبية حوالي 0.5% مقابل الدولار، وهي زيادة تؤثر سلبًا على الشركات الأوروبية الكبرى المصدرة للولايات المتحدة الأمريكية.





وتشهد الأسواق المالية العالمية توترات بالفعل بعد رحيل جاري كوهن، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي، بقيادة سهم شركة الاتصالات الفرنسية إيلاد الذى جاء بين أبرز الخاسرين مع هبوط سعره 9.9% وانخفض أيضًا سعر سهم شركة فيوليا 2.4% بعد أن باعت الحكومة القطرية حصتها البالغة 4.6% في شركة المرافق الفرنسية.





وهوى مؤشر داكس الألماني المثقل بأسهم شركات التصدير بأكثر من 1.6%، وهبط سعر سهم مجموعة واكر كيمي الألمانية للكيماويات 6.6% بعد أن أعلنت الشركة توقعات ضعيفة للعام بكامله لأن المبيعات ستتباطأ بسبب ضغوط العملة.



