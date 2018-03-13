EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
مؤشر ستوكس 600 الأوروبى يهبط 1%
الثلاثاء 13 مارس 2018 09:36 م
مؤشر ستوكس
أخر الأخبار
مؤشر ستوكس
مع ارتفاع اليورو مقابل الدولار
خالد بدر الدين
هبط مؤشر ستوكس 600 لكبرى الشركات الأوروبية بحوالى 1% فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء ببورصة لندن مع صعود اليورو مقابل الدولار ووسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم قد تؤدى إلى حرب تجارية عالمية.
ذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار الأسهم الأوروبية هبطت مع صعود اليورو مقابل الدولار بعد أن أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية ريكس تيلرسون وقفزت العملة الأوروبية حوالي 0.5% مقابل الدولار، وهي زيادة تؤثر سلبًا على الشركات الأوروبية الكبرى المصدرة للولايات المتحدة الأمريكية.
وتشهد الأسواق المالية العالمية توترات بالفعل بعد رحيل جاري كوهن، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي، بقيادة سهم شركة الاتصالات الفرنسية إيلاد الذى جاء بين أبرز الخاسرين مع هبوط سعره 9.9% وانخفض أيضًا سعر سهم شركة فيوليا 2.4% بعد أن باعت الحكومة القطرية حصتها البالغة 4.6% في شركة المرافق الفرنسية.
وهوى مؤشر داكس الألماني المثقل بأسهم شركات التصدير بأكثر من 1.6%، وهبط سعر سهم مجموعة واكر كيمي الألمانية للكيماويات 6.6% بعد أن أعلنت الشركة توقعات ضعيفة للعام بكامله لأن المبيعات ستتباطأ بسبب ضغوط العملة.
ومن بين المؤشرات الرئيسية الأخرى في أوروبا أغلق المؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني منخفضًا حوالى 1.05%، بينما تراجع المؤشر كاك لأسهم الشركات الفرنسية الكبرى بأكثر من 0.64%.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا