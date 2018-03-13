سوهاج الوطنية تناقش زيادة رأس المال السبت المقبل

شريف عمر :

تعقد شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، اجتماعًا مهمًا لمجلس الإدارة، لبحث الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لزيادة رأس المال، وذلك يوم السبت المقبل.





وقال صلاح هريدى عضو مجلس ادارة سوهاج الوطنية، إن الشركة ستبحث فى الاجتماع عدة أمور منها مناقشة المركز المالى لنتائج العام الماضى، بالاضافة للتعاقد المبرم مع شركة الطحانون المصريون لتأجير المطحن المملوك للشركة، بجانب التجديد لمجلس الادارة.

وتابع هريدى فى تصريحات خاصة لـ "المال" : فى المجلس سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية بعد شهر تقريباً لمناقشة زيادة رأس المال، بهدف تدبير سيولة لتنفيذ الخطة التوسعية التى تشمل انشاء مكحن جديد بطاقة 500 طن، واعادة تجديد وتأهيل المحطن الحالى لانتاج دقيق السلع التموينية، بالاضافة الى انشاء صومعة بطاقة 400 الف طن لتخزين الحبوب.





واستطرد : النتائج المالية فى العام الماضى كانت جيدة فى ظل بيع شقتين فى سوهاج بقيمة 2.125 مليون جنيه، وتأجير المطحن بقيمة 3.850 مليون جنيه، وهو ما ساهم فى تحقيق ربحية بنهاية العام، سيتم خصمها من الخسائر المرحلة عن السنوات الماضية بسبب توقف النشاط.

وكانت المال قد انفردت مرخراً بالكشف عن سعى الشركة لإطلاق خطة توسعية فى العام الحالى، معتمدة فى ذلك على تأجير مطحنها لصالح شركة "الطحانون المصريون"، بجانب إجراء زيادة رأسمال بالبورصة، فى أعقاب قرار إدارة البورصة عن تفعيل حق الاكتتاب بسوق خارج المقصورة، بهدف إتاحة الفرصة للشركات غير المقيدة لزيادة رؤوس أموالها.

ويبلغ رأسمال سوهاج الوطنية حالياً 21 مليون جنيه، ويتوزع هيكل الملكية ما بين 23% لهيئة الإصلاح الزراعى، و 8% لنقابة الزراعيين، و 4% لنقابة التطبيقيين، و 65% لمساهمين أفراد.





وعلى صعيد سوق المال، قال ممدوح فؤاد، رئيس مجلس إدارة سوهاج الوطنية، أن مجلس الدولة أحال القضية المقامة من الشركة إلى هيئة المفوضين بالقضاء الادارى لابداء الرأى القانونى حول الشق الموضوعى فى الدعوى.





وأقامت سوهاج الوطنية دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، فى الشق المستعجل الخاص بوقف القرارين 54 لعام 2009، و8 لعام 2012، لتمكين الشركة من السير فى إجراءات تجزئة قيمتها الاسمية من 10 جنيهات إلى 50 قرشاً، وزيادة رأسمالها بواقع 6 أسهم لكل سهم أصلى بعد التجزئة.





يذكر أن "سوهاج الوطنية" إحدى الشركات التى كانت مقيدة بالبورصة، قبل أن تشطب، ويجرى التداول على أسهمها حاليًا فى سوق الأوامر خارج المقصورة، بعد قرار إدارة البورصة نقلها من سوق الداخل، فى ظل عدم توافقها مع قواعد القيد فى عام 2009، وتعمل فى مجال طحن القمح، وتمتلك مطحنًا بمنطقة أخميم، مختصًّا بإنتاج الدقيق، واستخراج الدقيق المستخدم فى إنتاج خبز الفينو.



