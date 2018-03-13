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الإسكندرية
طلب إحاطة حول عمال شركتي اكسون وإنترناشيونال
الثلاثاء 13 مارس 2018 09:10 م
هيثم الحريري 1
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هيثم الحريري 1
مها يونس
تقدم البرلماني السكندري هيثم الحريري بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ووجهه إلى وزير القوى العاملة والهجرة بشأن عمال شركتي اكسون موبيل وشركة إنترناشيونال بيزنيس سرفيس، وما يحدث ضدهم
واعتبر النائب ما يحدث ضدهم "تعسفا".
وقال "الحريري" أن الطب يُستند إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، مُطالباً بسرعة مناقشة طلب الإحاطة في لجنة القوى العاملة.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركتين بشأن ما جاء في طلب الإحاطة
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