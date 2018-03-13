طلائع الجيش يستعيد انتصاراته ويزيد معاناة مصر المقاصة

علي المصري



حقق نادي طلائع الجيش في القيادة الفنية اﻷولي لمحمد حلمي، المدير الفني للفريق 3 نقاط ثمينة، بفوزه علي ضيفه مصر المقاصة، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة التاسعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



واستعاد طلائع الجيش، نغمة الانتصارات التي غابت خلال الجولات الخمس الماضية، في الظهور اﻷول لمديره الفني الجديد، الذي تولي المسئولية خلفا لحلمي طولان الذي إعتذر عن الاستمرار في المهمة عقب الهزيمة من النصر في الجولة الماضية.



سجل هدف اللقاء الوحيد، صلاح أمين في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليصدر أزمة لمنافسه مصر المقاصة، الذي يتبقى له، 3 مباريات مؤجلة ضد الزمالك وإنبي والمصري البورسعيدي، بسبب خوض الفريق الفيومي الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.



ورفع الطلائع رصيده إلى 35 نقطة محتلا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق 5 نقاط فقط عن المركز السادس عشر، الذي يهبط بصاحبه لدوري الدرجة الثانية.