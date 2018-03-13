قطع المياه عن مناطق بالدقهلية.. غدًا

المال- خاص

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قطع مياه الشرب عن مناطق تابعة لمركز ومدينة أجا وهي (كفر المندرة- شيوه الغربية- البساتين- جراح- الديرس- منية سمنود- ميت أبو الحارث- كفر الشراقوة- جزء من مدينة أجا- اللاوندي- تلبنت- نوسا الغيط- نوسا البحر- برج النور- بقطارس)، وذلك من الساعة العشرة صباح الأربعاء الموافق 14/3/2018 وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم وذلك لأعمال التطهير الدورية بمرفق مياه أجا السطحي بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين داخل مركز ومدينة أجا وضواحيها.