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عقـــارات
رؤية للاستثمار: حضور معرض MIPIM أول خطوة لتصدير العقار المصري
الثلاثاء 13 مارس 2018 07:53 م
هشام شكري رئيس شركة رؤية العقارية
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هشام شكري رئيس شركة رؤية العقارية
رسالة فرنسا- بدور إبراهيم
قال المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة رؤية القابضة للاستثمار العقارى، إن حضور معرض "MIPIM" بفرنسا يعد أول خطوة نحو تحقيق حلم تصدير العقار المصرى إلى الخارج.
وأضاف شكرى فى تصريحات خاصة لـ"المال" أن الشركة تحضر للعام العاشر على التوالى بمعرض ميبيم "MIPIM" بفرنسا، وهو أكبر معرض عقارى فى العالم.
وأكد أن الشركة كانت تعرض منتجاتها العقارية بالمعرض فى السنوات الأولى للمشاركة، وقد ركزت فى السنوات الأخيرة على حضور المعرض والندوات للتعرف على مستجدات القطاع العقارى ومختلف المتغيرات التى يشهدها، وذلك لنقل التجارب العالمية فى قطاعات التشييد والتسويق إلى السوق المصرية عبر مشروعات رؤية العقارية.
ولفت إلى أن الشركة تحرص عند حضورها بالمعرض على وضع علم مصر واسمها، بما يُسهم فى تعريف السوق العالمية بالمنتجات المصرية.
وأوضح أن الشركة وجهت الدعوة فى السنوات الماضية للعديد من الشركات المصرية للمشاركة فى المعرض، كما أن حضور وزارة الإسكان العام الحالى، وإلقاء ندوة يُسهم فى تعريف المستثمرين من مختلف العالم بالسوق المصرية وحجم الفرص المتاحة بها, وكذلك منح الثقة للراغبين فى الدخول وضخ استثمارات.
وأشاد بإعلان وزير الإسكان المشاركة العام المقبل فى المعرض، والذى سيعد نقلة للسوق المصرية نحو العالمية.
وتعد شركة رؤية إحدى الشركات الرائدة العاملة فى السوق المصرية، ونفذت مشروعات رائدة منها ستون بارك وريزيدنس وتلال الساحل والسخنة وهضبة.
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