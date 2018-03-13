مسنة مصرية تعود للوطن بعدما غلبتها غربة 30 عاما

وفق بيانين للخارجية والهجرة



حسين رجب

بعدما نالت الغربة من جسدها لنحو 30 عاما وسلبها منها نعمة البصر، عادت مسنة مصرية إلى أرض الوطن بعد جهود حكومي مع الجانب اللبناني لإنهاء أزمتها المالية هناك.

وعادة السيدة إيمان عبد السلام على(62 عاما) ، بعد 30 عاما من الهجرة فى لبنان، حيث أن علاقتها كانت قد انقطعت بعائلتها منذ ذلك التاريخ، ولم يكن هناك أى تواصل خلال تلك الفترة سوى فى الشهور الأخيرة قبل عودتها لمصر أمس الإثنين، ووفق بيان لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وكانت تواجه إيمان علي أزمات تعرقل سفرها إلى مصر، حيث منعت من السفر خارج لبنان بسبب عدد من القضايا المالية التى وقعت بها خلال فترة وجودها هناك.

هذا جاء بالتزامن مع محنة تعرض السيدة إيمان، لحادث سير منذ خمس سنوات فقدت على إثره بصرها، مما دفعها لإيجاد سبل تواصل بعائلتها فى مصر لمحاولة إنهاء كافة الأمور القانونية المعلقة والحائلة دون عودتها لأرض الوطن، وفق البيان السابق

إثارة قصة إيمان في وسائل الإعلام المصرية، دفع وزارة الهجرة، مع الخارجية المصرية واتحاد المصريين بالخارج للتحرك لإنهاء الأزمة

وفي هذا الصدد، قالت الخارجية في بيان إن إيمان "كانت تعمل هناك قبل أن تتراجع حالتها الصحية، وتصبح ظروف إقامتها الصعبة غير قابلة للاستمرار. وانتهت اتصالات للسفارة المصرية هناك إلى إعفاء المواطنة من الغرامات المستحقة عليها نتيجة تواجدها في لبنان دون مستند إقامة منذ سنوات"

واستقبل نزيه النجاري سفير جمهورية مصر العربية في بيروت ظهر أمس السيدة المصرية للاطمئنان على حالتها الصحية، وتسليمها المستندات الخاصة بعودتها إلى مصر قبل أن تتوجه برفقة مندوب من السفارة إلى مطار بيروت في طريقها للعودة إلى أرض الوطن.

ووصلت السيدة بالفعل إلى مصر أمس الإثنين، وكان فى استقبالها بمطار القاهرة وفد من وزارة الهجرة خلال عودتها من لبنان

واختتمت المسنة إيمان رحلته الصعبة بجوار ابنتها نسرين في مطار القاهرة وفق صور لها، موجهة الشكر لكل من ساعدها للعودة بعيدا عن غربة عادة ما تأخذ الكثير من الإنسان ولا تعطيه ما يتمنى إلا قليلا.