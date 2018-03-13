شراكة بين بريزنتيشن سبورتس وتويتر

المال– خاص









أعلنت شركة بريزنتيشن سبورتس عقد شراكة استراتيجية مع موقع التدوينات القصيرة "تويتر".





ويهدف التعاون بين بريزنتيشن سبورتس وتويتر إلى توفير أفضل محتوى لجمهور وعشاق الكرة المصرية أثناء مباريات المنتخب الودية قبل كأس العالم والدوري المصري الممتاز وكأس مصر وغيرها من الأحداث الرياضية المهمة.





وبموجب هذه الشراكة ستوفر شركة بريزنتيشن على تويتر أبرز اللقطات من كل المباريات منتخب مصر الودية، بالإضافة إلى مشاهد من خلف الكواليس والتدريبات، من بينها التدريب الأخير للفريق قبل السفر إلى روسيا، والذي سيقام في استاد القاهرة الدولي، وسيُبث بالكامل على تويتر.





وستشارك بريزنتيشن سبورتس أيضًا متابعيها على تويتر لحظات، وهي مجموعة من التغريدات التي ستسلط الضوء على مجموعة من الأحداث الرئيسية المتعلقة بالمباريات.





وقال محمد كامل، الرئيس التنفيذي لشركة بريزنتيشن سبورتس: "نشر أبرز اللقطات من المباريات الودية التحضيرية لكأس العالم على تويتر يقرّب جمهور أوسع من هذه اللحظات الممتعة، ويزيد عشاق اللعبة اندماجًا في التجربة والحدث بشكل كامل. ولأفضل متابعة يتيح تويتر زرا تنبيهيا يرسل إشعار إلى متابعي حسابنا بمجرد بدأ البث المباشر للتدريب النهائي، مما يذكّرهم بالحدث ويتيح لهم الدخول والمشاهدة مباشرة من أجهزتهم النقالة".





وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم وشركة بريزنتيشن سبورتس، خلال المؤتمر الصحفي أيضًا، عن إطلاق حساب فريق كرة القدم المصري على تويتر تحت اسم [email protected] ويذكر أن الفريق الكامل المؤلف من أكثر من 25 لاعبًا انضم إلى تويتر. ومنهم أحمد حجازي (@Hegazi) وأحمد فتحي (@AhmedFathi) وعبد الله السعيد (@ElSaid) وعصام الحضري (@ElHadary) ومحمد النني (@ElNenny) ومحمد صلاح (@22mosalah) ومحمود تريزيجيه (@Trezeguet).





وقال هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "أطلقنا حساب الفراعنة على تويتر لنتيح الفرصة للمشجعين للتفاعل مع الفريق مباشرةً قبل انطلاق كأس العالم وأثناءه. نريد أن يشارك عشاق الكرة في مصر المنتخب الوطني واللاعبين في تجربتهم ببطولة كأس العالم، وتعد تويتر المنصة المناسبة لهذا التفاعل المباشر بين الجمهور والمنتخب".





وقالت كندة إبراهيم، مديرة الشراكات الإعلامية في تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "الشراكة مع بريزنتيشن سبورتس ستمكن عشاق كرة القدم في مصر المشاركة في تجربة استعدادات المنتخب لكأس العالم، من خلال النشاطات الجارية والتي لا تربطهم ببعض فقط، بل مع أعضاء الفريق مباشرةً قبل انطلاق الحدث الكبير".



