17.60 أعلى سعر شراء للدولار مع ختام تعاملات الثلاثاء

هبة حامد









سجل بنكا أبو ظبي الإسلامي، والكويت الوطني، أعلى سعر شراء للدولار مع ختام تعاملات الثلاثاء عند 17.60 جنيه.





فيما سجلت بنوك كريدي أجريكول، وإتش.إس.بي.سي، والعربي الأفريقي سعر الدولار عند 17.57.





وفي الأهلي المصري، والقاهرة والمركزي، سجل سعر الدولار 17.55.