بدعم المشروعات الجديدة..سهم السويدي إليكتريك عند أعلى مستوياته

شركة السويدي إلكتريك

منى عبدالباري



لليوم الثاني على التوالي واصل سهم شركة السويدي إليكتريك تحليقه نحو مستويات تاريخية جديدة بدعم فوز أحد الشركات التابعة له بعملية إنشاء محطة محولات العاصمة الإدارية في تعاقد قيمته 1.2 مليار جنيه.



وربح السهم بختام تداولات اليوم 9.3% مسجلا 198.58 جنيه، وهو أعلى مستوى يصل له السهم منذ إطلاقه، بإجمالي تداولات 108 مليون جنيه.



وكانت السويدى إليكتريك أعلنت اليوم أن شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع -المملوكة لها بنسبة 100%- قد وقعت عقد تنفيذ أعمال إنشاءات محطة محاولات العاصمة الإدارية بقيمة 1.2 مليار جنيه على أن يتم تسليم المشروع في ديسمبر 2018.



يشار إلى أن الملاءة المالية للشركة، و ضخامة مشروعاتها حالا دون تأثر السهم بخروجه من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في مراجعته الأخيرة فبراير الماضي، بحسب ما أكد محللون لـ "المال" .



وقال بنك استثمار فاروس في ورقة بحثية اليوم إن حركة السهم اتسمت بالسرعة ما يخلق توقعات بانضمامه لمؤشر مورجان ستانلي مجددا في شهر يونيو، وذلك في حالة حذف سهم جلوبال تيليكوم قبل شهر مايو المقبل.



وأوصى بنك الاستثمار بزيادة الوزن النسبي للسهم في محفظة الاستثمارات مقدرا له قيمة عادلة عند 185 جنيه.



يشار إلى أن سهم السويدي اليكتريك كان تصدر تنفيذات البورصة المصرية خلال جلسة، أمس الاثنين، بعد صعوده 5.9% مسجلاً 181.7 جنيه، وهو أعلى مستوى للسهم في تاريخه بدعم إعلان الشركة عن تنفيذ مشروع ضخم.



وكانت الشركة أعلنت الاثنين إن شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع -التابعة- قد وقعت عقد تنفيذ مشروع ربط برج العرب - مرسى مطروح بقيمة 2.12 مليار جنيه على أن يتم التنفيذ خلال 6 أشهر.





