مدبولي يطلع المستثمرين على مشروع العاصمة الإدارية بمعرض ميبيم

بدور إبراهيم

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمعرض ميبيم ""MIPIM2018"، مشروعات العاصمة الإدارية، والعلمين، والمدن العمرانية الجديدة، وكذلك اكتشافات حقل الغاز.

جاء ذلك خلال ندوة الدكتور مدبولى بمعرض ميبيم ""MIPIM2018" بمدينة كان الفرنسية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة حرصت على المشاركة خلال العام الحالى، وإلقاء ندوة لتعريف المستثمرين الأجانب والدول الخارجية بالسوق، وحجم الاستثمارات المتاحة به.

وحضر الندوة شركات عقارات عالمية كبرى من دول منها إنجلترا وإسبانيا وفرنسا، وكذلك صناديق استثمار مختلفة، كما حضر من مصر مطورون عقارون منهم المهندس هشام شكرى رئيس مجلس إدارة رؤية القابضة، والمجلس التصديرى للعقار، وكذلك الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر.

وتحضر وزارة الإسكان المصرية للمرة الأولى بمعرض "MIPIM" أكبر معرض عقارى فى العالم ويقام بمدينة كان "Cannes" الفرنسية ويستمر حتى 16 مارس.

وتهدف وزارة الإسكان من خلال المشاركة، لجذب استثمارات أجنبية، فى ظل وجود تجمع كبير من الشركات، والصناديق الاستثمارية.

ويصنف «ميبيم كان»، كأكبر معرض عقارى فى العالم، ويشهد عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات بين مسئولى الدول والمستثمرين، ومن المتوقع حضور ما يقرب من 25000 شخص، من 100 دولة حول العالم، وأكثر من 3800 رئيس تنفيذى، و7400 شركة، ويبلغ عدد الشركات العارضة حوالى 3100 شركة، ويعقد على هامش الحدث أكثر من 100 مؤتمر فرعى.

ويشارك من الدول العربية، مصر، والإمارات، وتونس، والسعودية، والكويت، والبحرين، وعمان، وقطر، والمغرب.