اتحاد الصناعات يبحث تمويل قطاع الجلود مع 4 بنوك محلية

محمد السويدى: دباغة وصناعة الجلود أمامهما فرصة كبيرة للتطوير

هشام عكاشة: نعطى أولوية لتمويل المشاريع التى تعتمد بشكل أكبر على استخدام المكون المحلي

محمد الإتربى: أيدينا مفتوحة لتلبية احتياجات الصناع

طارق فايد: القطاع المصرفى لديه سيولة كافية لتمويل المشروعات الجديدة

ميرفت سلطان: 70% من المحفظة التمويلية موجهة للصادرات

جمال السمالوطى: ننتج 100 مليون زوج حذاء سنويًّا.. والجلد يمثل 45% من مكونات الإنتاج









أحمد اللاهونى





نظم اتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا مع 4 بنوك حكومية تتمثل في الأهلي المصري ومصر والقاهرة والمصري لتنمية الصادرات؛ لبحث تسهيل تقديم التمويلات لقطاعي صناعة ودباغة الجلود.





قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن قطاعي دباغة وصناعة الجلود أمامهما فرصة كبيرة للتطوير خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في ظل التسهيلات التي تقدمها البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.





وأوضح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك أسهم في عملية نقل المدابغ من منطقة مجرى العيون إلى الروبيكي خلال المرحلة الماضية، مضيفًا أن أهمية الروبيكي تكمن في أنها مدينة متخصصة في قطاع دباغة الجلود منذ بدء تصنيع المادة الخام وحتى المنتج النهائي.





وأشار إلى أن البنوك المصرية تعطى أولوية لتمويل المشروعات التى تعتمد بشكل أكبر على استخدام المكون المحلي فى منتجاتها؛ لما يمثله ذلك من قيمة مضافة عالية للمنتج المصرى وتعطيه تنافسية أكبر فى الأسواق الخارجية، مؤكدًا دعم المصارف للصناعة المصرية لتنمية الناتج القومى باعتبارها الأداة الأولى للنهوض بالاقتصاد.





وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن ممثلى البنوك الأربعة الأكبر فى مصر جاءوا إلى بيت الصناعة المصرية "اتحاد الصناعات" فاتحين أيديهم لتلبية كل احتياجاتهم فى تمويل مشاريعهم، بتوجيه من الحكومة والبنك المركزى المصرى.





ولفت إلى أن بنك مصر يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم منح قروض ميسرة لتمويل تلك المشروعات فى شراء الآلات والمعدات بفائدة تصل لـ7%.





وذكر طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن القطاع المصرفى به سيولة كافية لتمويل المشروعات الجديدة التتى تتبناها الدولة للنهوض بالاقتصاد، موضحًا أن البنوك تعمل دائمًا على تطوير الصناعة من خلال تمويل الشركات فى شراء المعدات الحديثة لخلق فرص تصديرية باستمرار.





وأفادت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، بأن البنوك تعمل على دعم وتطوير الصناعة المحلية لإخراج منتج لا يقل جودة عن المنتجات المنافِسة، مشيرة إلى أن 70% من المحفظة التمويلية للبنك موجَّهة للصادرات.





وقال جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن القطاع يضم 17.600 منشأة صناعية، يعمل بها نحو 280 ألف عامل، 90% من تلك المنشآت صغيرة ومتناهية الصغر، 80% من ورش القاهرة الكبرى تعمل فى إنتاج الأحذية فقط، و20% تنتج مصنوعات جلدية الأخرى، يمثل الجِلد "المكون المحلى" نحو 40- 45% من المنتج النهائى.





وأوضح أن الصناعات الجلدية المصرية تستطيع منافسة مثيلتها المصنّعة فى إيطاليا والدول الرئدة فى هذه الصناعة، مطالبًا بضرورة إنشاء مراكز متخصصة فى تدريبة العمالة لندرة وجودها فى السوق المحلية.





ولفت رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات إلى أن المصانع تعمل بنحو 35% من طاقتها؛ لعدم قدرتها على التطوير فى ظل مساحات الورشة الضيقة والماكينات القديمة، موضحًا أن الورش تنتج نحو 100 مليون زوج حذاء سنويًّا للسوق المحلية.



