رسميًّا.. آل الشيخ ينهي أزمة السعيد بالتوقيع موسمين للأهلي

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رياضة
رسميًّا.. آل الشيخ ينهي أزمة السعيد بالتوقيع موسمين للأهلي
الثلاثاء 13 مارس 2018 06:38 م
انتهاء أزمة السعيد بالتوقيع لموسمين
أخر الأخبار
انتهاء أزمة السعيد بالتوقيع لموسمين
- عبدالحفيظ يصطحب اللاعب لتوثيق العقود في اتحاد الكرة
علي المصري
أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير جهاز الكرة بالأهلي عن تمديد عقد عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادمين.
ونجحت وساطة الشيخ تركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي الأهلي، ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، في الجلسة التي عقدت عصر اليوم، بحضور حسام غالي قائد الفريق وعلاء عبد الصادق عضو لجنة الكرة، في إقناع اللاعب بالتجديد.
وقام عبدالحفيظ باصطحاب اللاعب لاتحاد الكرة وتم توثيق العقد الجديد والتأكيد على رغبة اللاعب في استكمال مشواره داخل القلعة الحمراء.
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