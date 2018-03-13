حسن راتب : المحور تقدم كل الإمكانيات لتغطية انتخابات الرئاسة بمهنية

رحاب صبحى







أكد حسن راتب رئيس، شبكة قنوات المحور، أن قناة المحور ستقدم كل الإمكانيات الفنية والبشرية لتغطية إعلامية مهنية للانتخابات الرئاسية المقبلة فى إطار دورها الوطنى ورسالتها الإعلامية.





وأشار إلى أن القناة تقدم تغطية إعلامية من كل محافظات الجمهورية من خلال خريطة برامجية استثنائية تتناسب مع هذه اللحظات المهمة، وأيضًا لتقديم صورة حقيقية للانتخابات الرئاسية فى ختام شهر مارس الحالي، حيث قامت قناة المحور بنقل العديد من المؤتمرات الانتخابية من الأقصر إلى الشرقية، مرورًا بالجيزة، ودمياط، وستستمر قناة المحور فى تغطية المؤتمرات واللقاءات حتى نُظهر هذا المحفل الانتخابى بالشكل الذى يليق به فى إطار رسالة مهنية.





ووجّه راتب الدعوة إلى كل العاملين فى القناة بأن تكون التغطية موضوعية دون تجريح أو إساءة لأيّ من المرشحين، واستضافة الآراء فى إطار الحفاظ على الدولة المصرية وثوابتها ومؤسساتها، وما دامت تسير على مبدأ الحيادية والمعايير المهنية وقيم المجتمع المصرى والعربى.