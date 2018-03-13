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المكرونة
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الدقيق
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استثمار
بي تك تعتزم ضخ 200 مليون جنيه استثمارات جديدة
الثلاثاء 13 مارس 2018 06:11 م
محمود خطاب رئيس بي تك 6
أخر الأخبار
رئيس شركة بي تك 9
المرسي عزت
كشف دكتور محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة " بي تك " والعضو المنتدب عن أن الشركة ستضخ 200 مليون جنيه استثمارات جديدة العام الجاري
وقال في مؤتمر صحفي ينعقد الآن إن الشركة ستضخ أيضا مبلغ 15 مليون جنيه للمبادرات المجتمعية
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