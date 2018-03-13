بي تك تعتزم ضخ 200 مليون جنيه استثمارات جديدة

رئيس شركة بي تك 9

المرسي عزت



كشف دكتور محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة " بي تك " والعضو المنتدب عن أن الشركة ستضخ 200 مليون جنيه استثمارات جديدة العام الجاري



وقال في مؤتمر صحفي ينعقد الآن إن الشركة ستضخ أيضا مبلغ 15 مليون جنيه للمبادرات المجتمعية

