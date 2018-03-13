السيسي يبحث مستجدات إطلاق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي

المال- خاص



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، و عمرو الجارحي وزير المالية، بالإضافة إلى الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.



وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الصحة استعرض آخر المستجدات الخاصة بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وخاصة الاستعدادات الجارية للبدء في تطبيقها بمحافظة بورسعيد



وعرض الوزير مشروع اللائحة التنفيذية التي تم إعدادها لقانون التأمين الصحي الشامل.



وتناول الدكتور أحمد عماد الدين الخطوات التي تتم حالياً لتجهيز وميكنة وحدات الرعاية الصحية الأولية بمحافظة بورسعيد والبالغ عددها 22 وحدة، إلى جانب المستشفيات تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة بمنتصف العام الحالي، مشيراً إلى أنه جاري تطوير حوالي 10 مستشفيات في وقت واحد.



وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الصحة أوضح أنه من المخطط إقامة فروع للهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل بجميع المحافظات، على أن يكون مقرها الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع توفير مقر مؤقت لها بالقاهرة إلى حين نقلها للعاصمة الجديدة.



وأشار وزير الصحة كذلك إلى استخدام آلية تكنولوجية متطورة عند تطبيق منظومة التأمين الجديدة، وذلك بدءاً من تسجيل قواعد بيانات أهالي المحافظة واستقبال المرضى وتحويلهم إلى الأطباء والمستشفيات وإرسال المطالبات المالية.



وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية أن يؤدي تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة إلى حل المشكلات التي ظل يعاني منها قطاع الصحة، وأن تمثل المنظومة الجديدة بداية حقيقية لإصلاح هذا القطاع الحيوي بشكل شامل، وأن تُحقق نقلة نوعية في جودة الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك على أساس علمي ووفقاً للمعايير العالمية.



كما وجه الرئيس بأن تشمل المنظومة الجديدة الآليات اللازمة لعملية التقييم والمتابعة الدورية لجودة الخدمات الطبية المقدمة المواطنين بما يضمن استدامتها.