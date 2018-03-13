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سيـــاســة
السيسي يستقبل سيدتين تبرعتا لحساب تنمية سيناء
الثلاثاء 13 مارس 2018 04:48 م
السيسي وسيدتا صندوق تحيا مصر
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السيسي وسيدتا صندوق تحيا مصر
المال- خاص
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، كل من السيدة سيدات محمد إسماعيل عامر، والسيدة فتحية محمد إسماعيل السيد، اللتين قامتا بالتبرع لصندوق تحيا مصر "حساب تنمية سيناء".
وقال السفير، بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس قرر استقبال السيدتين بمقر رئاسة الجمهورية للتعبير لهما عن خالص تقديره لموقفيهما الوطني المقدر، وحرصهما على المساهمة في جهود تنمية سيناء وتعميرها، التي تسير جنباً إلى جنب مع عملية "سيناء 2018" للمواجهة الشاملة للإرهاب.
ووجه في هذه المناسبة التحية للمرأة المصرية على دورها الوطني المستمر في دعم الوطن، والتضحية بكل غال ونفيس من أجل رفعته وتقدمه واستقراره.
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