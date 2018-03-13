مصر الخير تسعى لإنشاء 95 مدرسة بمطروح بـ 3.6 مليون جنيه

معتز محمود





شهد اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء، توقيع برتوكول تعاون بين اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح والدكتور على جمعة رئيس مؤسسة مصر الخير لإنشاء 95 مدرسة مجتمعية بالقرى والتجمعات الصحراوية النائية بمحافظة مطروح بتكلفة 3.6 مليون جنيه.



من جانبه تقدم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بالشكر لمؤسسة مصر الخير على تلك مبادرة إنشاء عدد 95 مدرسة مجتمعية بتكلفة 3,6 مليةن جنيه بالإضافة إلى 190 ميسر وميسرة للمساهمة فى نشر العلم ،وتعليم من حرموا منه لظروفهم القاسية فى اقصى النجوع والتجمعات الصحراوية مع تباعُد المسافات بينها ، وقلة الأعداد السكانية بما كان لا يسمح لميزانية الدولة وخططها إنشاء مدارس جديدة لهم .



وأضاف أبو زيد أن التنمية وإنطلاقها فى مصر يقوم على ثلاثه أضلاع هى الحكومة، والمجتمع المدني به، والمواطنين وذلك فى علاقة تكامل واعتماد متبادل وتوزيع للأدوار، ولم تكن أبداً علاقة خصومة أو تصادم، فلا دولة بدون مجتمع ولا مجتمع بدون دولة.



من جانبه أكد الدكتور على جمعة رئيس مجلس ادارة مؤسسة مصر الخير التعليم أحد الحقول الخامسة التى تهتم بها مؤسسة مصر الخير ،( التعليم – الصحة هى دائرة متواصلة تتعاون فى خدمة بعضها والقضاء على التخلف والمرض والفقر لتتقدم بالمجتمع الى الامام تحت شعر تنمية الانسان مهمتنا الاساسية،

، والتى بدأت بالصعيد وانضم اليها المحافظات الحدودية من أجل الأمن والأمان والانطلاق وتوفير الخدمات للمناطق الأكثر احتياجا





بينما أشاد اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية بمؤسسة مصر الخير والتزامها بالمبادئ التى تتبناها ، والتى زادت من أعمالها مع دعوة المؤسسات الأهلية للاقتداء بها فى خدمة المجتمع ، والتعاون فى تنمية مصر مع اهمية ضلع رجال الاعمال والمجتمع الأهلى والإعلام، بالإضافة إلى الحكومة.



وفي نهاية توقيع البرتوكول تم تبادل الدروع بين اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح والدكتور علي جمعة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير











