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بورصة وشركات
البورصة تصعد 1.4% وسط تداولات بـ 2.4 مليار جنيه
الثلاثاء 13 مارس 2018 03:46 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
EGX30 يطرق باب الـ 17000 نقطة غدًا ويستهدف مستوى الـ 17300
السويدي في أعلى مستوى بتاريخه عند 199.87 جنيه
أحمد علي
واصلت البورصة المصرية الأداء الايجابي وتسجيل مستويات تاريخية جديدة بنهاية تعاملات جلسة جلسة اليوم – الثلاثاء -، اذ ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 لأعلى مستوى له منذ تدشينه، فيما نجح نظيره EGX70 في الوصول لأعلى مستوى منذ 9 سنوات.
كما شهدت جلسة اليوم نجاح أسهم كبيرة في الوصول لمستويات تاريخية، وأبرزها سهم السويدي اليكتريك الذي سجل اعلى مستوى في تاريخه عند 199.87 جنيه مرتفعًا بنسبة 9.29% ، كما استمر سهم التجاري الدولي cib فى الاتجاه الصاعد وذلك عندما سجل 87.87 جنيه بنسبة ارتفاع 1.11%
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 مرتفعًا بنسبة 1.47% ليستقر عند مستوى 16989.06 نقطة، كما صعد نظيره EGX70 بنسبة 0.57% مسجلًا مستوى 910.43 نقطة، في حين ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 1.75% مغلقًا عند 2281.49 نقطة.
وجاء ارتفاع المؤشرات وسط انقسام المتعاملين بين البيع والشراء اذ سجل المصريين والعرب صافي بيعي بقيمة 26.557 و 33.282 مليون جنيه على التوالي، في مقابل صافي شراء للاجانب بقيمة 59.840 مليون جنيه .
و أغلق رأسمال البورصة السوقي عند مستوى 977,179 مليار جنيه، رابحًا نحو 7.9 مليار جنيه ، وسجلت التداولات على الأسهم ما قيمته 2.491 مليار جنيه.
** إشارات إيجابية
من جهته قال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، إن البورصة سجلت أداءً إيجابيا للغاية في جلسة اليوم، مشيرًا إلى أن أداء المؤشر الرئيسي EGX30 يُعد رسالة تأكيد على استقرار السوق في المدى المتوسط.
وأضاف أن السوق شهد أمس استمرار ارتفاع الأسهم القيادية في ظل استمرار ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي و صعود سهم السويدي اليكتريك لأعلى مستوى له في تاريخه، موضحًا أن ذلك إشارات إيجابية لتحركات السوق مستقبلًا.
وأكد رئيس قسم التحليل الفني بشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسي EGX30 سيستهدف مستوى 17300 نقطة، وذلك حال ثباته أعلى مستوى 17000 نقطة بجلسة الغد – الأربعاء -.
وأشار حسن، إلى أن رأسمال البورصة السوقي سجل أعلى مستوياته منذ عام 2008، وذلك عندما طرق منطقة الـ 999.179 مليار جنيه.
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