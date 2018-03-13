ترامب يقيل تيلرسون من الخارجية ويستبدله بمدير المخابرات

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

بي بي سي



أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية ريكس تيلرسون وعين مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بدلا منه.



وغرد ترامب على تويتر موجها الشكر لتيلرسون قائلا إنه أدى "عملا رائعا".



وكان تيلرسون وهو مدير سابق لشركة إيكسون موبيل النفطية قد تولى منصب وزير الخارجية منذ ما يزيد عن عام واحد.



