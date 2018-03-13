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طاقة
شاكر: مجمع بنبان الشمسي الأكبر على مستوى العالم
الثلاثاء 13 مارس 2018 03:10 م
الطاقة الشمسية
أخر الأخبار
الطاقة الشمسية
عمر سالم:
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن التجمع الشمسي فى منطقة بنبان فى أسوان سيكون الأكبر على مستوى العالم بالطاقة الشمسية.
وأضاف شاكر خلال افتتاح أول مشروع طاقة شمسية، أن المشروع سيوفر الآلاف من فرص العمل، لافتا إلى أن المشروع تصل قدرته لنحو ٥٠ ميجاوات وتنفذه شركة إنفينتي سولار.
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