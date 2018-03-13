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بورصة وشركات
الشمس للإسكان تطالب النصر للأعمال المدنية بـ48 مليون جنيه تعويض
الثلاثاء 13 مارس 2018 03:06 م
شركة الشمس للإسكان
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شركة الشمس للإسكان
رجب عزالدين:
قالت شركة الشمس للإسكان والتعمير إنها فى طريق تشكيل هيئة تحكيم ضد شركة النصر للأعمال المدنية للبت فى نزاع مشروع جاردينيا الشمش بمدينة 6 أكتوبر.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن تشكيل الهيئة يتم عن طريق الشركتين المختصمتين ،وقد قامت شركة النصر باختيار المهندس محمد صفوان السلمى محكما عنها ،بينما قامت شركة الشمس باختيار المهندس أحمد فؤاد عبد العزيز محكما عنها ومن المقرر أن يقومان معا باختيار المحكم المرجح فى أقرب وقت.
ويتعلق النزاع بعقد المقاولة المبرم بين الشركتني فى 13 مايو 2013 لتنفيذ وإنشاء عدد 26 عمارة ضمن مشروع 85 سكنية بمشروع شركة الشمس للاسكان المسمى " جاردينيا الشمس" بالتوسعات الشمالية بالمنطقة العمرانية الاولى بالسادس من أكتوبر.
وفسخت الشمس للإسكان العقد فى 1 يونيو 2017 بسبب التدنى فى نسب الإنجاز مع التوقف شبه التام فى بنود الأعمال حيث بلغت نسبة الانجاز من بداية العمل وحتى 30 ابريل 2017 حوالى 30% فقط من المستهدف.
وتطالب الشمس للاسكان بتعويض جابر للأضرار الناتجة عن هذا الفسخ تصل قيمتها إلى 48 مليون جنيه تقريبا بسبب زيادة قيمة تكلفة عقد المقاولة نتيجة اسناد الأعمال الغير المنفذة إلى شركة أطلس العامة للمقاولات.
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