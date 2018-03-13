لهيطة يشرح برنامج إعداد المنتخب لمونديال روسيا

المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى

على المصرى:



قدم المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، شرحاً وافياً لبرنامج إعداد الفراعنة لخوض كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، حيث قال إن المرحلة الأولى للإعداد تتضمن أداء مران يوم 19 مارس الجاري بستاد القاهرة.



وأضاف لهيطة، أن المنتخب سيسافر إلى سويسرا يوم 20 مارس، لإقامة معسكر في مدينة زيورخ، يتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام المنتخب البرتغالي يوم 23 مارس ثم يلعب أمام اليونان في 27 مارس ويعود للقاهرة يوم 28 مارس.



وقال مدير المنتخب، إنه بعد نهاية الموسم المحلي سيتوجه الفراعنة إلى الكويت يوم 23 مايو القادم لمواجهة منتخبها يوم 26 مايو، ثم يتوجه إلى بلجيكا فى اليوم التالى للقاء الكويت لمواجهة منتخب كولومبيا يوم 2 يونيو ، قبل مواجهة المنتخب البلجيكي يوم 6 يونيو ثم العودة لمصر يوم 8 يونيو.



وأوضح لهيطة أن المنتخب سيخوض مرانا مفتوحا بستاد القاهرة يوم 9 يونيو، قبل السفر إلى روسيا يوم 10 يونيو من أجل الدخول فى معسكر مغلق حتى موعد أول مباراة بكأس العالم.



ويذكر أن المنتخب سيواجه أوروجواي في أولى مبارياته بالمونديال، يوم 15 يونيو في ستاد يكاترينبورج في الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، ويلعب أمام روسيا يوم 19 يونيو بستاد كريستوفسكي في الثامنة بتوقيت القاهرة، ثم يلتقي مع السعودية يوم 25 يونيو بستاد فولجوجراد أرينا في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.