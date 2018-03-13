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سيــارات

شركات السيارات تطلق عروضًا ترويجية للتخلص من المخزون‎

سوق السيارات الجديدة
سوق السيارات الجديدة
سوق السيارات الجديدة

شريف عيسى وأحمد عوض

لجأ عدد من موزعى السيارات لإطلاق عروض ترويجية على بعض طرازاتهم - تتضمن خصومات سعرية - تتراوح ما بين 2 و 100 ألف جنيه، إضافة إلى منح تراخيص مجانية تصل إلى 3 سنوات، وشيكات نقدية بقيمة 3 آلاف جنيه؛ وذلك فى محاولة لزيادة المبيعات والتخلص من مخزون موديلات 2017.

وأكد هشام الديب، مدير التسويق بشركة أباظة أوتو تريد، أن شركته قررت إطلاق العروض الترويجية من خلال خصومات سعرية على بعض الطرازات؛ بهدف رواج المبيعات وتقليص حجم المخزون من الموديلات السابقة - متوقعا أن تساهم تلك طرح العروض الترويجية فى زيادة المبيعات بنسب تتراوح ما بين 10 و15%.

وأوضح أن الشركة قامت بالتعاون مع عدد من البنوك المصرفية وشركات التأمين، بتقديم تسهيلات ائتمانية للمستهلكين من خلال تخفيض حجم التمويلات الممنوحة لقروض السيارات فضلا عن تخفيض وثائق التأمين على السيارات لتصل إلى 2.5% من قيمة السيارة.

وتوقع أن تشهد مبيعات السيارات تحركا خلال 2018 مقارنة بالفترات السابقة، بالتزامن مع ارتفاع حجم الطلب على السيارات من جانب القوة الشرائية خلال الشهرين الماضيين.

وشهدت مبيعات السيارات بمختلف أنواعها - ارتفاعا - بنسبة 10% مسجلة بيع 10.3 ألف وحدة خلال يناير الماضي، مقابل 9.4 ألف مركبة خلال نفس الفترة ذاتها من 2017؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وأعلنت شركة أباظة أوتو تريد، عن طرح خصومات سعرية على بعض طرازاتها - تتراوح ما بين 2 و50 ألف جنيه - بمختلف فئاتها خلال مارس الحالى.

وأوضح أحمد سعيد، نائب مدير فرع المقاولون بشركة أوتو سمير ريان، أن الشركة اتجهت إلى تخفيض أسعار طرازاتها فى محاولة لإنعاش المبيعات وتخفيف العبء على المستهلكين، موضحا أن العروض الترويجية التي أطلقتها الشركة تتضمن خصومات سعرية تصل إلى 15 ألف جنيه ومنح ترخيص مجانية لمدة تصل إلي 3 سنوات، بالإضافة إلى منح العملاء أشياك نقدية بقيمة 3 آلاف جنيه بعد الانتهاء من عملية البيع.

وأكد سمير ريان، رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات سابقة - أن مبيعات السيارات تشهد أدنى مستوى لها خلال الفترة الحالية؛ نتيجة ارتفاع اﻷسعار وفقد القوة الشرائية إمكانية اقتناء سيارة، كاشفا عن تراجع مبيعات شركته إلى 17 ألف سيارة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 28 ألف وحدة إجمالي مبيعات 2016.

وقال مصدر مسئول بشركة المصرية للسيارات، إن شركته قامت بإطلاق خصومات سعرية على بعض سياراتها بهدف تعزيز المبيعات خلال الفترة الحالية خاصة مع استمرار حالة الركود، بالإضافة إلى رغبتها التخلص من مخزون العام الماضى من السيارات، حتى وإن استدعى الأمر الاستغناء على نسبة من هامش الأرباح والمحدد من قبل الوكيل.

وقد أطلقت المصرية للسيارات، أكبر موزع للسيارات فى مصر، خصومات على 12 طرازاً تنتمي موديلات العام الماضى 2017؛ تضمنت 9 علامات تجارية - شملت 12 طرازاً، تراوحت ما بين 8 آلاف، وحتى 100 ألف جنيه، بنسبة ما بين 2%، وحتى 21%.

 يشار إلى أن الخصومات التى أعلنتها المصرية للسيارات تأتى فى الوقت الذى رفع فيه عدد من وكلاء العلامات التجارية أسعار طرازاتها بداية من مارس الحالى.

ويوضح الجدول التالي قائمة الخصومات على السيارات :

العلامة التجارية

الطراز

السعر قبل الخصم - العرض

السعر بعد الخصم

قيمة الخصم

الموزع - الشركة

نسبة الخصم

شنجان

بينى

123,000

115,000

8000

المصرية للسيارات

7%

شيفروليه

كروز

314,000

290,000

24,000

المصرية للسيارات

8%

فيات

دوبلو

259,000

314,000

55,000

المصرية للسيارات

21%

هيونداي

جراند I10

241,000

221,000

20,000

المصرية للسيارات

8%

جيب

رانجلر

875,000

775,000

100,000

المصرية للسيارات

11%

كيا

سيد

365,000

330,000

35,000

المصرية للسيارات

10%

كيا

سول

384,000

356,000

28,000

المصرية للسيارات

7%

مازدا

3

399,000

375,000

24,000

المصرية للسيارات

6%

فولكس فاجن

باسات

490,000

480,000

10,000

المصرية للسيارات

2%

جيب

رينجيد

425,000

415,000

10,000

المصرية للسيارات

2%

سوزوكى

بالينو

320,000

270,000

50,000

المصرية للسيارات

16%

كيا

بيكانتو

230,000

213,000

17,000

المصرية للسيارات

7%

بروتون

جين 2

259.900

252.000

7.900

أباظة أوتو تريد

3%







بيجو

508

450.000

415.000

35.000

أباظة أوتو تريد

7.7%

490.000

440.000

50.000

أباظة أوتو تريد

10.2%


2008

347.900

334.900

13.000

أباظة أوتو تريد

3.7%

375.000

364.900

10.100

أباظة أوتو تريد

2.6%


3008

415.000

394.900

20.100

أباظة أوتو تريد

4.8%

450.000

444.900

5.100

أباظة أوتو تريد

1%


301

275.000

269.900

5.100

أباظة أوتو تريد

1.8%

300.000

264.900

35.100

أباظة أوتو تريد

11.7%

رينو

ميجان

333.000

329.900

3.100

أباظة أوتو تريد

0.9%

366.000

359.900

6.100

أباظة أوتو تريد

1.6%

466.000

454.900

11.100

أباظة أوتو تريد

2.3%

فيات


بونتو

229.900

217.000

12.900

أباظة أوتو تريد

5.6%

254.900

252.900

2.000

أباظة أوتو تريد

0.7%

سيتروين

سي اليزيه

269.900

264.900

5.000

أباظة أوتو تريد

1.8%

كيا



كارينز

-

428.900

-

أباظة أوتو تريد

-

-

458.900

-

أباظة أوتو تريد

-

نيسان



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