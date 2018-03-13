شركات السيارات تطلق عروضًا ترويجية للتخلص من المخزون‎

ويوضح الجدول التالي قائمة الخصومات على السيارات :
العلامة التجارية
الطراز
السعر قبل الخصم - العرض
السعر بعد الخصم
قيمة الخصم
الموزع - الشركة
نسبة الخصم
شنجان
بينى
123,000
115,000
8000
المصرية للسيارات
7%
شيفروليه
كروز
314,000
290,000
24,000
8%
فيات
دوبلو
259,000
55,000
21%
هيونداي
جراند I10
241,000
221,000
20,000
جيب
رانجلر
875,000
775,000
100,000
11%
كيا
سيد
365,000
330,000
35,000
10%
سول
384,000
356,000
28,000
مازدا
3
399,000
375,000
6%
فولكس فاجن
باسات
490,000
480,000
10,000
2%
رينجيد
425,000
415,000
سوزوكى
بالينو
320,000
270,000
50,000
16%
بيكانتو
230,000
213,000
17,000
بروتون
جين 2
259.900
252.000
7.900
أباظة أوتو تريد
3%
بيجو
508
450.000
415.000
35.000
7.7%
490.000
440.000
50.000
10.2%
2008
347.900
334.900
13.000
3.7%
375.000
364.900
10.100
2.6%
3008
394.900
20.100
4.8%
444.900
5.100
1%
301
275.000
269.900
1.8%
300.000
264.900
35.100
11.7%
رينو
ميجان
333.000
329.900
3.100
0.9%
366.000
359.900
6.100
1.6%
466.000
454.900
11.100
2.3%
فيات
بونتو
229.900
217.000
12.900
5.6%
254.900
252.900
2.000
0.7%
سيتروين
سي اليزيه
264.900
5.000
كيا
كارينز
-
428.900
458.900
نيسان