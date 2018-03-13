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اتصالات وتكنولوجيا
تصريح وزير الاتصالات يثير الجدل على مواقع التواصل
الثلاثاء 13 مارس 2018 02:15 م
ياسر القاضى
أخر الأخبار
ياسر القاضى
سمية كمال
أثارت تصريح ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى "التويتر، وفيس بوك".
وقد قال القاضى أمس إنه قريبًا جداً سيكون لدى مصر فيس بوك خاص بها، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات.
وأضاف خلال كلمته بورشة العمل التى تنظمها وزارة العدل، أمس: "يجب أن تكون لدينا القدرة على حماية البيانات، وحماية المواطنين لحماية استقرار الدولة".
وقد تداول المغردون على التويتر هاشتاج: "اقترح اسم الفيس بوك المصرى" بأكثر من 9 آلاف تغريدة، واقترح المستخدمون أكثر من اسم منهم "طعمية بوك، وسجن بوك"، وشارك مستخدمو منصة التواصل الاجتماعى فيس بوك الخبر على نطاق واسع.
يذكر أن وزارة الاتصالات ترى أن مصر خطت خطوات إيجابية وفاعلة فى مجال إنشاء وسائل تواصل مجتمعية مصرية خالصة، على غرار دول كثيرة فى العالم، وإن مصر يجب أن تكون جزءا من التفاعل الدولى والعالمى فى مجالات التواصل الاجتماعي وليس دولة مفعول بها، كما كنا قبل سنوات مضت"، بحسب ما قاله الوزير.
فيس بوك
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