الصين تدمج الرقابة على قطاعي البنوك والتأمين

علم الصين

خالد بدر الدين:



أظهرت وثيقة برلمانية صادرة اليوم الثلاثاء أن الصين قالت إنها ستدمج الهيئة التنظيمية لكل من قطاعي البنوك والتأمين في خطوة طال انتظارها لتبسيط الرقابة على النظام المالي وإحكامها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسيتبع الكيان الجديد الحكومة بشكل مباشر.



وذكرت وكالة رويترز إن الوثيقة جاء فيها أن الصين ستنقل بعض مهام الرقابة على قطاعي البنوك والتأمين التى يبلغ حجمهما حوالى 42 تريليون دولار للبنك المركزي.



وقال صندوق النقد الدولي إن قطاعي البنوك والتأمين حققا نموا سريعا من حيث الحجم والتعقيد ليصبح من الأكبر في العالم من حيث الأصول المالية التي تبلغ حوالي 470 % من الناتج المحلي الإجمالي للصين.



وتشن حكومة بكين منذ بداية العام الماضي حملة علي الممارسات الخطيرة في السوق واصدرت جهات رقابية مختلفة في البلاد مجموعة من اللوائح الجديدة في محاولة لكبح المخاطر وتزايدت صعوبة تنظيم القطاع المالي في الصين نظرا لضخامته.



وأعلنت وكالة شينخوا الصينية إن حكومة بكين ستؤسس لجنة للتنظيم المصرفي والتأميني، وفقا لخطة رفعت إلى الهيئة التشريعية الوطنية اليوم الثلاثاء وستضطلع اللجنة بشكل رئيسي بالرقابة على الصناعات المصرفية والتأمينية وتخفيف المخاطر المالية ومعالجتها وحماية حقوق المستهلكين.



وسيتم حل لجنة التنظيم المصرفي الصينية ولجنة تنظيم التأمين الصينية، وفقا لخطة بشأن إعادة الهيكلة المؤسسية التابعة لمجلس الدولة والتي رفعت إلى الدورة الأولى للمجلس الوطني ال13 لنواب الشعب الصيني.



ويعتزم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اتخاذ خطوات لصياغة قانون للاستثمارات الأجنبية والقيام ببحث لوضع قانون لضريبة العقارات، بحسب تقرير عمل صدر اليوم الأحد.



وتم إدراج هذه الخطة التشريعية في تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب الصيني، الذي قدمه تشانغ ده جيانغ رئيس اللجنة إلى الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني للمراجعة.



وقال تشانغ يه تسوي المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني في مؤتمر صحفي منذ اسبوع ان قانون الاستثمارات الأجنبية يهدف لتعزيز وحماية الاستثمارات الأجنبية.



وأضاف تشانغ أن القانون الجديد سيلتزم بسياسات تتعلق بمعايير عالية لتحرير وتسهيل التجارة والاستثمار وتسهيل دخول الشركات الاجنبية لسوق بشكل كبير.



وسيخلق هذا القانون بيئة تجارية شفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها للمستثمرين الاجانب وسيحمي حقوقهم ومصالحهم الى جانب ضمان حصولهم على معاملة وطنية وسوق عادلة.



ومن المقرر أن يسن المشرعون الصينيون -بالاضافة إلى قانون الاستثمارات الاجنبية- قوانين حول الضرائب، بينها ضريبة شراء السيارات وضرائب الموارد وقانون للتجارة الالكترونية، وفقا لخطة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للخمسة اعوام القادمة.



وذكر التقرير أنه سيتم مراجعة قانون جمع وإدارة الضرائب وقانون حول عقود الاراضي الريفية وقانون ادارة الاراضي وقانون الاجراءات الجنائية وأن العمل المتعلق بجميع القوانين المدنية سيتم بشكل اسرع ومن الممكن ان التشاور حول كتب فردية.



وتقوم حكومة بكين بتحسين القوانين الاساسية للمؤسسات الحكومية في مجالات أخرى، كما سيتم مراجعة القانون الأساسي للمحاكم الشعبية والقانون الاساسي للنيابات الشعبية وقانون الخدمة المدنية.



وتعمل الحكومة أيضا على تعزيز الجهود التشريعية في القطاعات الاجتماعية والثقافية والبيئية بهدف صياغة قانون اصلاح المجتمع، وقانون حول تعزيز الرعاية الطبية والصحية الاساسية وقانون حول الحد من تلوث التربة والسيطرة عليه ومراجعة قانون الحد من التلوث البيئي الناجم عن المخلفات الصلبة والسيطرة عليه.