غلق مخبزين و6 مستودعات بوتاجاز شهرًا بمرسى مطروح

معتز محمود



قرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، غلق مخبزين و 4 مستودعات بمدن الحمام والضبعة ومرسى مطروح لمدة شهر، وذلك لعدم التزام المخابز بوزن الخبز وعدم ممارسة النشاط طبقا للوائح المنظمة لمستودعات البوتاجاز، صرح بذلك السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح.



وأضاف أبو اليزيد أنه تم إسناد حصة المستودعات والمخابز المغلقة لأقرب مستودعات ومخابز خلال فترة الغلق.



وأشار أبو اليزيد إلى قيام حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز بمدن الحمام وقرية جلالة بالضبعة ومرسي مطروح وأسفرت عن تحرير 14 مخالفة تموينية متنوعة بمخابز ومستودعات البوتاجاز لعدم وجود تراخيص وشهادات صحية وعدم الالتزام بإعلان الأسعار وتم إحالة المحاضر للنيابة للنظر والعرض.



ومن جانبه حذر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح المخابز ومستودعات البوتاجاز والمحال التجارية من عدم الالتزام بالأسعار المقررة والقوانين المنظمة لوزارة التموين سيتم تغليظ العقوبة للمخابز المخالفة والمستودعات فى حال تكرار المخالفة.



ووجه المحافظ مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية المفاجئة علي المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمحلات التجارية من قبل مفتشي ومباحث التموين لضمان وصول الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.



وأشاد محافظ مطروح بالجهود المبذولة لمفتشى ومباحث التموين وأجهزة الرقابة المعنية فى مراقبة الأسواق بملاحقة المخالفين لضبط الأسعار، وذلك حرصاً على مصلحة المواطن فى حصوله على السلع المدعمة.