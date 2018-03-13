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بورصة وشركات
المصريين للاستثمار تحصل على تراخيص مشروع التجمع
الثلاثاء 13 مارس 2018 12:59 م
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رجب عزالدين:
أعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية عن البدء فى في أعمال الانشاءات والمباني بقطعتي الأرض المملوكتان لها بمنطقة المستثمرين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها حصلت على التراخيص اللازمة للمبانى من جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشرعت فى التنفيذ.
واستلمت الشركة فى يونيو 2015 القطعة الأولى من الأرض بمساحة 960 م2 من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، كما استلمت القطعة الثانية فى نوفمبر من نفس العام بمساحة 672 م2.
وتراجعت أرباح الشركة إلى 44% خلال 2017 لتسجل 2.6 مليون جنيه، مقابل صافى ربح قدره 4.65 مليون جنيه خلال 2016.
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