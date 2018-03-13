قابيل: تطوير المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية

المطابع الأميرية

محمد ريحان



أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تفعيل دور هيئة المطابع الأميرية وتطويرها لتتواكب مع أحدث المتغيرات العالمية في مجال الطباعة باعتبارها أقدم جهة حكومية في مجال الطباعة ومنوطًا بها النهوض بصناعة الطباعة فى مصر، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً فى هذا القطاع الواعد خاصةً في ظل جهود الهيئة الهادفة إلى نقل التكنولوجيات والتقنيات الحديثة للخدمات التى تقدمها الهيئة في مختلف المجالات.



جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال فعاليات احتفال الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بمرور 60 عاماً على إصدار العدد الأول من الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية وتدشين أحدث ماكينتين للطباعة الرقمية والتي ألقاها نيابة عنه المهندس ياسر المغربى مستشار الوزير للمشروعات القومية.



ولفت الوزير إلى أن الطباعة أصبحت من القطاعات الحيوية التى تخدم مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والتى تتضمن تغليف المنتجات والطباعة عليها أو طباعة المنشورات الترويجية للمنتجات، فضلاً عن الكتب والمستندات وغير ذلك من المطبوعات، لافتاً الى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية الى رفع مستوى الأداء، بالهيئة بما ينعكس إيجابًا على العائد من الاستثمار، وتحسين الأداء التنافسي لها.



وأشاد الوزير بما تقوم به الهيئة من أنشطة إنتاجية وبحثية، وتطوير وتحديث في المعدات والآلات، وتدريب الموارد البشرية وزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية، الأمر الذى يعد بمثابة شهادة إثبات بأن الهيئة تسير على الخطى المأمول منها وتحقق أهدافها بالكفاءة والجودة المطلوبة.



يذكر أن الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية والصادرة عن هيئة المطابع الأميرية تم إصدارها عام 1958 لنشر القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأحكام المحكمة الدستورية العليا أسبوعياً، وأصبحت جريدة الوقائع الرسمية ملحقا للجريدة الرسمية وتصدر يوميا وتنشر بها قرارات الوزارات والمحافظين والهيئات والإعلانات الخاصة بالمناقصات والبيع والتأجير والمحجوزات.