تابعة للسويدي إليكتريك توقع عقد محطة محولات بالعاصمة الجديدة

شركة السويدى إليكتريك

رجب عزالدين:



أعلنت شركة السويدى اليكتريك عن فوز شركتها التابعة السويدى اليكتريك للتجارة والتوزيع بممارسة أعمال إنشاء محطة محولات العاصمة الادارية جهد 500 ك.ف بنظام تسليم المفتاح.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء إن عقد المشروع تبلغ قيمته 1.2 مليار جنيه تقريبا ومن المقرر تسليم المشروع فى ديسمبر 2018.



وأعلنت الشركة فى وقت لاحق عن توقيعها عقد مشروع خط كهرباء برج العرب مرسى مطروح بقيمة اجمالية 2.1 مليار جنيه.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة أمس الاثنين إن مدة تنفيذ العقد 5 أشهر من تاريخ التوقيع واستلام الدفعة المقدمة واستلام مسارات الخطوط.



وأعلنت الشركة فى 27 ديبسمبر الماضى عن فوز شركتها التابعة السويدى اليكتريك للتجارة بممارسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بخصوص خط ربط برج العرب-مرسى مطروح.



ويبلغ طول الخط المشار إليه 255 كليو متر عدد 5 لوط بطول 51 كليو لكل لوط ومن المقرر أن تقوم السويدى إليكتريك للتجارة بتصميم وتوريد وإنشاء خطوط هوائية بقدرة 500 كيلو فولت تسليم مفتاح لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.



ووقعت السويدى للتجارة فى نفس الشهر عقد انشاء محطة محولات بدر2 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة اجمالية 477 مليون جنيه ومدة تنفيذ 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد.



وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السويدى اليكتريك، ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 64% تقريبًا، لتسجل 6.4 مليار جنيه، خلال العام المنتهى 31 ديسمبر 2017، مقارنة بـ3.9 مليار جنيه فى 2016.



وقفزت إيرادات الشركة إلى 42.9 مليار جنيه فى 2017، مقارنة بإيرادات قدرها 24.6 مليار جنيه فى العام السابق.



واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع 1.74 مليار جنيه على المساهمين توزع فى شكل كوبون نقدي بواقع 8 جنيهات لكل سهم، واقترح احتجاز 501 مليون جنيه للعام المقبل.



ويبلغ رأسمال الشركة 2.18 مليار جنيه، موزعًا عبر 218.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جينهات للواحد.