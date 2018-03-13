4 لقاءات تكمل عقد المتأهلين لربع نهائي التشامبيونزليج

على المصرى:



تقام اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء 4 لقاءات، فى ختام مباريات إياب دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا، حيث يستضيف فى العاشرة إلا الربع من مساء اليوم، مانشستر يونايتد الإنجليزى نظيره إشبيلية الإسبانى، ويحل شاختار دونيتسك الأوكرانى ضيفا على روما الإيطالى.



وتتجه الأنظار غدا الأربعاء فى التوقيت ذاته، لملعب "كامب نو" بأقليم كتالونيا الإسبانى، لمتابعة لقاء برشلونة مع تشيلسى الإنجليزى، ويحل بايرن ميونيح الألمانى ضيفا ثقيلا على بيشكتاش التركى.



وكانت أندية ليفربول الإنجليزى وريال مدريد الإسبانى "حامل اللقب"، ومانشستر سيتى الإنجليزى، ويوفنتوس الإيطالى، قد تأهلت لربع نهائى التشامبيونزليج، بعد ما أقصت الأسبوع الماضى، فرق بورتو البرتغالى، وباريس سان جيرمان الفرنسى وبازل السويسرى وتوتنهام هوتسبير الإنجليزى، من الدور ذاته.



وستقام قرعة دور الثمانية، ظهر يوم الجمعة المقبل، فى مقر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، في مدينة نيون السويسرية، وتلعب مباريات ذهاب هذا الدور في الثالث والرابع من أبريل المقبل، والعودة في العاشر والحادي عشر من الشهر نفسه، علما بأن نهائى المسابقة سيقام يوم 26 مايو المقبل، في العاصمة الأوكرانية كييف.