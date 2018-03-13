بلتون تستعد لإدارة 3 طروحات

بلتون المالية القابضة

❏ رشاد: نبحث فرصاً استثمارية بالخدمات المالية غير المصرفية

❏ نمو إيردات السمسرة %114 خلال 2017.. وارتفاع التنفيذات 84%



مصطفى طلعت



تستعد شركة بلتون المالية القابضة، لإدارة 3 طروحات جديدة بالبورصة المصرية، خلال العام الجارى، بالقطاع الاستهلاكى، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى القطاع الصناعى، وفقا لأسامة رشاد، مدير علاقات المستثمرين بالشركة.



أكد «رشاد»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركته تركز خلال 2018 على البحث عن الفرص الاستثمارية بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وعلى رأسها التأجير التمويلى والتأمين، بالإضافة إلى دعم قطاع إدارة الأصول.



وأوضح أن حجم الأصول المدارة بواسطة الشركة بلغ 27.9 مليار جنيه، خلال 2017، بارتفاع قدره %57، وتخطط الشركة إلى نمو تلك القيمة خلال العام الحالى، لافتاً إلى أن شركته أطلقت أول صندوق للاستثمار بأدوات الدخل الثابت فى أفريقيا نهاية العام الماضى.



ولفت مدير علاقات المستثمرين ببلتون المالية، إلى أن شركته تمكنت من الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء خلال 2017، من خلال تواجد شركتها التابعة أورباك جرايسون، فى أكثر من 120 سوقاً حول العالم.



وأكد أنه تم إجراء إعادة هيكلة بشركة أورباك جرايسون، ما سيؤدى لأداء أفضل للشركة، وحصة سوقية أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن شركته تستكمل خطتها التوسعية الخارجية من خلال البحث عن فرصة للاستحواذ على شركة إدارة اصول أوروبية.



فى سياق متصل، بلغت صافى أرباح بلتون 9 ملايين جنيه فى 2017، مقابل خسارة 43 مليون جنيه، بينما سجلت الشركة 55 مليون جنيه أرباح، وفقا لنتائج الأعمال المستقلة ( بعد استبعاد أورباك جرايسون).



وأرجع «رشاد» ذلك إلى نمو إيرادات السمسرة لتسجل 586 مليون جنيه فى 2017، بعد الاستحواذ على شركة أورباك جرايسون التى ساهمت بنحو 423 مليون جنيه فى تلك الإيرادت، و163 مليون جنيه فى مصر، مقابل 76 مليون جنيه فى 2016، بنسبة نمو %114.



وأشار إلى أن حجم التنفيذات بلغ 36.2 مليار جنيه، العام الماضى، بنمو %84 مقارنة بعام 2016، وأكثر من 200 مليار جنيه، تنفيذات عالمية من قبل أورباك جرايسون فى أكثر من 100 سوق عالمية.



وتمكنت «أورباخ جرايسون» من المشاركة فى طروحات عامة أولية وتكميلية بالأسواق العالمية، بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار عام 2017، وامتدت إلى 14 دولة فى إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وأسيا وأوروبا.