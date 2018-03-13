الجارحي: الانتهاء من ميكنة المالية الحكومية مارس الحالي

مها أبوودن:

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الوزارة ستنتهى من استكمال منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة وإنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وإغلاق جميع الحسابات الفرعية الأخرى من خلال تطبيق نظام ميكنة ادارة المالية الحكومية (GFMIS) خلال مارس الحالي بالتعاون مع شركة e-finace للخدمات المالية والمصرفية بالإضافة الى انه تم الغاء التعامل بالشيكات الورقية واستبدالها بالمعاملات الالكترونية.

وقال إن الوزارة انتهت أيضا من الربط الشبكي بمصلحة الضرائب لتفعيل خدمة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا لممولي الضرائب والتحول تدريجيا من البطاقات الضريبية الورقية الى البطاقات الالكترونية والمضي قدما فى تطبيق منظومة الكترونية متكاملة للدفع الإلكتروني بدلا من الدفع النقدي باستخدام الكروت الذكية من اجل تعزيز منظومة الشمول المالي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية بأعضاء البعثة الفرنسية التى تضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الخدمات الإلكترونية والرقمية والمصرفية والمعروفة بـ MEDEF MISSION بحضور كل من احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي والمهندس خالد ناصف مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ومى فريد نائب رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية والسيد جورميه باكون المستشار الاقتصادي ورئيس المركز الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بمصر و السيد مارك رينارد رئيس وفد بعثة الميديف بالقاهرة والرئيس التنفيذي لمجموعة أورانج.

كما استعرض الجارحي خلال اللقاء ملامح قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذى تم تطبيقه فى محافظة بورسعيد وبحث سبل التعاون بين وزارة المالية وبعثة (MEDEF) لتطوير المنظومة التكنولوجية والالكترونية لهذا القانون لتعميمه على سائر المحافظات ، وفى هذا الاطار اكد اعضاء البعثة الفرنسية على امكانية التعاون لتطبيق نظام التامين الصحى.

وأوضح الجارحي أن مصر تعمل بكافة طاقتها على ضم الاقتصاد الغير رسمي الى الاقتصاد الرسمي من اجل توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية واضفاء الشرعية على تعاملات واموال هذا القطاع وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية كما نستهدف ايضا الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى احكام المنظومة الضريبية وتعميم استكمال سداد المستحقات الضريبية من خلال الاجهزة الالكترونية وخدمات المحمول الى جانب التحول الكامل من مجتمع نقدى فى تعاملاته اليومية الى مجتمع الكترونى كما يجرى حاليا اعداد نظام مبسط للإجراءات الضريبية والتشريعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأكد أن تطبيق النظم الالكترونية الحديثة سيعود بالنفع على احكام منظومة الدعم وتوفير قاعدة بيانات عريضة للفئات المستهدفة وقد اوضح الجارحي انه قد تم فى الآونة الاخيرة التحول من بطاقات التموين الورقية الى الالكترونية فى اطار العمل على وصول الدعم لمستحقيه .

وفى ختام اللقاء رحب الجارحى بالتعاون المشترك بين وزارة المالية واعضاء البعثة فى تطوير وتعميم النظم الالكترونية بكافة قطاعات الدولة وتدريب الكفاءات من العاملين على استخدام وتنفيذ تلك الانظمة التكنولوجية والرقمية.

جدير بالذكر أن منظمة MEDEF هى منظمة غير ربحية يتم تمويلها من القطاع الخاص ويعمل اتحاد الشركات الفرنسية المكون لهذه المنظمة على دعم سبل التعاون فى مجالات شتى مثل التجارة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والاستثمارات والشراكات طويلة الاجل خاصة مع الاسواق المتطورة والناشئة واسواق البناء والعقارات على مستوى انحاء العالم .