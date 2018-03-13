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اتصالات وتكنولوجيا
بروموميديا تضع خطة لتطوير معلومات مباشر
الثلاثاء 13 مارس 2018 11:12 ص
بروموميديا
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بروموميديا
محمد فتحى ومصطفى طلعت
وضعت مؤسسة مباشر ميديا، خطة تطوير شاملة لموقع مباشر دوت إنفو - معلومات مباشر، تشمل إضافة منتجات وخدمات تهم المستثمرين والقطاع المالى، بالتعاون مع وكالة بروموميديا للإعلام، الوكيل الإعلانى الحصرى لها.
ووقعت «بروموميديا»، أمس، عقد شراكة حصرى مع مؤسسة مباشر ميديا، مدته 3 سنوات، يتضمن حصول الأولى على حقوق الإعلان الرقمى الحصرية على موقع «مباشر دوت إنفو».
وأكد عاصم البصال، المدير التنفيذى لشركة مباشر ميديا، أن العقد يتضمن حصول «بروموميديا» على حق الامتياز الإعلانى للموقع على مستوى الوطن العربى والعالم.
وأشار إلى أن موقع معلومات مباشر، يحتل المرتبة الأولى بمصر، فى قطاع الاقتصاد والتداول المالى وأسواق المال، والمرتبة الثانية بدول الخليج، وذلك عبر تغطية 12 سوقاً على مستوى الوطن العربى.
ولفت فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن اتفاقية التعاون مع وكالة بروموميديا، تشمل إطلاق خدمات إلكترونية جديدة تتعلق بالشأن الاقتصادى.
يشار إلى أن «مباشر ميديا» كان قد تم إطلاقها فى أغسطس الماضى، كمنصة إلكترونية اجتماعية عربية، لخبراء البورصة والمهتمين بأسواق المال، تحت اسم «تواصل»، وهى تتيح عدداً من الخصائص، منها متابعة الأسهم فى البورصة، وكتابة ومشاركة التوصيات على الأسهم، ومتابعة خبراء أسواق المال، وتعلم كيفية التداول.
فى سياق متصل، كشف يحيى سامح، الرئيس التنفيذى لوكالة بروموميديا للإعلام، أن شركته ستشارك فى خطة تطوير موقع مباشر دوت إنفو، مؤكداً أن التعاقد ينص على حقوق الرعاية الإعلانية للموقع الإلكترونى فقط، حصريا داخل مصر، وعلى المستويين الإقليمى والعالمى.
وأشار إلى أن التعاقد لا يشمل المجلة المطبوعة -على الأقل فى الوقت الحالى-، لافتا إلى أنهم يسعون للحصول على الحقوق الإعلانية للمجلة فى مرحلة لاحقة.
ورفض الطرفين الإعلان عن قيمة الصفقة، مكتفين بالإشارة إلى أنه من المقرر الإعلان عن تفاصيلها فى غضون شهر، عبر مؤتمر صحفى.
تقدم «مباشر ميديا» خدمات تغطية البورصات والاقتصادات العربية، من خلال الأخبار، والتقارير، وأدوات التحليل، والعديد من الأدوات التى تساعد المستثمرين.
ويحظى الموقع بأكثر من 5.5 مليون زيارة شهرياً، ويغطى أكثر من 12 سوق مال عربية. و«بروموميديا» هى شركة تسويق وإعلان، تستثمر فى الحقوق الإعلانية للمؤسسات الإعلامية، وتمتلك تعاقدات مع منصات صحفية مثل جريدة اليوم السابع، وموقع دوت مصر.
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