شركات عقارية إسبانية وإنجليزية تعتزم ضخ استثمارات بالسوق المصرية

مصطفى مدبولى

بدور إبراهيم



كشف عدد من الكيانات العقارية الاسبانية والانجليزية المشاركة بمعرض ميبيم «MIPIM2018» فى مدينة كان الفرنسية عن الاهتمام بالفرص المتاحة فى السوق المصرية، مؤكدا اعتزامها ضخ استثمارات بها خلال الفترة القليلة المقبلة.



ويعد "MIPIM2018" والمرتقب انطلاقه اليوم الثلاثاء أكبر معرض عقارى فى العالم، وتشارك فيها شركات من مختلف دول العالم.



وأشارت الشركات، لـ«المال»، إلى ترقبها الندوة التى ستعقدها وزارة الإسكان المصرية، التى تشارك للمرة الأولى بالمعرض، موضحة، أن السوق المحلية تعد واعدة، بالنظر إلى كونها الأكثر أمانًا واستقرارا سياسياً فى الشرق الأوسط.



وأكدت جاذبية أسعار وحداتها وانخفاضها نسبيًا، مقارنة بالعديد من دول المنطقة، لافتة إلى امتلاك قاعدة من العملاء من مختلف دول العالم ترغب فى شراء عقارات خارجية بالعديد من الدول منها مصر .



وأضافت الشركات أن تواجد وزارة الإسكان المصرية وعرضها الفرص والمشروعات خطوة جيدة تمنح ثقة للعملاء ورؤوس الأموال فى الدخول إلى سوقها والتعرف على الفرص الحقيقية ، لافتة إلى الاهتمام بالعديد من المدن كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وكذلك العين السخنة وشرم الشيخ .



ومن ضمن المؤكدين رغبتهم فى التوسع بالسوق المصرية، شركتا يوايلاند و(HCP) الإسبانيتان، اللتان أشارتا إلى اهتمامهما بعقد جلسات عمل مع وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولى، خلال تواجده بالمعرض، للتنسيق حول الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق وآليات التعاون .



كما أكدت شركة تورينو الإنجلييزية للتسويق العقارى عزمها الدخول قريبا للسوق المصرية والترويج لعدة مشروعات عقارية فى إنجلترا ولندن، موضحة أن مصر تُصنف ضمن أكثر 5 دول يحرص عملاؤها على اقتناء وحدات عقارية خارجية .



فى سياق متصل، وجه وزير الاستثمار الروسى الدعوة لمندوبة المال بـ"كان" فى فرنسا، لحضور المؤتمر المزمع عقده من قبل الوزارة، ما يؤكدا اهتمام حكومة موسكو بمصر فى إطار مشاركتها بكأس العالم الذى يتم تنظيمه بروسيا، متوقعاً حدوث تبادل فى الاستثمارات العقارية بين البلدين فى المرحلة المقبلة.



ومن المقرر أن يلقى الدكتور مصطفى مدبولى على هامش معرض ميبيم، كلمة يسلط خلالها الضوء على إستراتيجية التنمية العمرانية فى مصر، والمشاريع القومية الجارى تنفيذها، كالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين والمنصورة الجديدة، ومدن صعيد مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة، وكذلك الخدمات والتسهيلات العقارية للوافدين، وآلية تصدير العقار.



وتهدف وزارة الإسكان من خلال المشاركة بالمعرض، لجذب استثمارات أجنبية، فى ظل وجود تجمع كبير من الكيانات، والصناديق الاستثمارية.



ويصنف «ميبيم كان»، كأكبر معرض عقارى فى العالم، ويعقد فى الفترة من 13 إلى 16 مارس الجارى، ويشهد عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات بين مسئولى الدول والمستثمرين، ومن المتوقع حضور ما يقرب من 25000 شخص، من 100 دولة حول العالم، وأكثر من 3800 رئيس تنفيذى، و7400 شركة، ويبلغ عدد الشركات العارضة حوالى 3100، ويعقد على هامش الحدث أكثر من 100 مؤتمر فرعى .



يشارك من الدول العربية، مصر، والإمارات، وتونس، والسعودية، والكويت، والبحرين، وعمان، وقطر، والمغرب.