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بورصة وشركات
مشتريات محلية تصعد بالبورصة إلى 16900 نقطة بالمستهل
الثلاثاء 13 مارس 2018 10:56 ص
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مصطفى طلعت:
سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قمة تاريخية جديدة (أعلى مستوى منذ التدشين) بمستهل تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء مسجلاً مستوى 16900 نقطة مدفوعاً بدعم شرائي للمستثمرين المصريين.
وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنحو 1.1% ليصل إلى مستوى 914 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "egx100" بنحو 1.1% ليسجل 2267 نقطة.
يذكر أن البورصة شهدت ارتفاعات جماعية أمس وصعد المؤشر الثلاثيني 2.14% عند 16742 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.22% ليصل إلى 905 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا 1.11% عند 2242 نقطة.
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