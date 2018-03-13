قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بشبرا الخيمة

محطة المياه

المال - خاص :-



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن منتطقتي ( حوض البقمة- بيجام) وذلك ابتدء من الساعة 8 مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة 5 من صباح غدٍ الأربعاء، نظراً لقيام شركة الصرف الصحي بالقاهرة والقليوبية بتطوير شوارع (أحمد عرابي العمومي- عمر بن الخطاب- بورسعيد) بشبرا الخيمة.



وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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