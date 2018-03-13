وزير التعليم العالى يبحث سبل التعاون مع المدير الإقليمى لليونسكو

مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

المال- خاص



استقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو مساء أمس الاثنين، د. غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم فى الدول العربية بالقاهرة والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم التعاون بين الوزارة والمنظمة فى كل المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية، وذلك بمقر الوزارة.



وأكد عبد الغفار الدور المهم الذى تقوم به منظمة اليونسكو فى مجالات التربية والعلوم والثقافة في مصر من خلال مكتبها الإقليمي بالقاهرة، مشيراً إلى ضرورة دعم التعاون المشترك بين مصر والمنظمة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والعلوم والابتكار، والتعليم الجامعي.



وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات المهمة، منها: تنظيم مشاورة وطنية حول شِرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية في الثالث من شهر أبريل القادم بالقاهرة، بالتعاون بين مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة وأكاديمية البحث العلمي، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية والجامعات ومراكز البحوث وهيئات المجتمع المدني المختصة وخبراء في مجالات الأخلاقيات والعلوم والتكنولوجيا والقانون؛ وذلك بهدف توجيه العلوم والتكنولوجيا التوجيه الصحيح بعيدًا عن الممارسات غير الأخلاقية، وتعزيز دورها كمحرك محوري للتنمية من خلال تبني هذه الشرعة وتفعيلها مستقبلا في مصر.



وتناول اللقاء أيضًا الإعداد لورشة عمل حول أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في مجال القطاع الطبي والصحة العامة خلال الفترة من 6-9 مايو المقبل، وكذلك الإعداد لورشة حول دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تعزيز قدرات البرلمانيين العرب خلال الفترة من 26 -27 يونيو المقبل بالقاهرة.



ومن جانبه أشاد د. غيث فريز بمستوى التعاون البناء بين منظمة اليونسكو ومصر، متطلعًا إلى الاستفادة من الخبرات المصرية فى دعم أنشطة وبرامج المنظمة خلال الفترة المقبل.