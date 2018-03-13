EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
384 كيلوجرام ذهب تصل مطار القاهرة لشحنها إلى كندا لتنقيتها
الثلاثاء 13 مارس 2018 12:18 ص
الذهب
أخر الأخبار
الذهب
وكالات:
وصلت إلى قرية البضائع بمطار القاهرة مساء اليوم الإثنين، 384 كيلوجرامًا من خام ذهب منجم السكري قادمة من مرسى علم للسفر لشحنها إلى كندا خلال الساعات القادمة لتنقيتها.
وصرحت مصادر مسؤولة بالقرية، بأن الشحنة وصلت على طائرة خاصة تابعة لشركة (الكان إير) من مرسى علم داخل 23 طردا، وتم تفريغ شحنة الذهب ونقلها إلى سيارة مصفحة تابعة لشركة (أمانكو)، ووضعها قرب منفذ 23 وسط حراسة مشددة، لحين سفرها خلال الساعات القادمة إلى كندا، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، خاصة مصلحة الموازين وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول لكي يتم السماح لها بالشحن لتنقيتها في الخارج.
الذهب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا