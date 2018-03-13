النعيم يحدد القيمة العادلة لسهم مدينة نصر للإسكان عند 13.5 جنيه

مصطفى طلعت:





أوصى بنك الاستثمار "النعيم" بشراء سهم شركة مدينة نصر للإسكان مع تحديد قيمة عادلة له عند 13.5 جنيه، بزيادة 21.1 % عن السعر الذي يتداول به بالبورصة عند 11.15 جنيه.





وقال "النعيم"، في ورقة بحثية حصلت عليها "المال"، أن صافي ربح الشركة قد سجل أدءاً ضعيفا خلال الربع الرابع من 2017 ليسجل 176 مليون جنيه متأثرا بارتفاع النفقات العامة والإدارية والتسويقية بنسبة 68٪ سنويا و1.7 مرة ربع سنويا.





وذكر البنك أن المبيعات التعاقدية للشركة شهدت أداء إيجابياً إذ بلغت 1.44 مليار جنبه، بزيادة 15.8٪ ربع سنويا، بينما انخفضت بنسبة 23.8٪ سنويا، مع الأخذ في الاعتبار أن مبيعات الربع الرابع من 2016 قد سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق.





وأوضح الورقة البحثية الصادرة عن النعيم أن الرؤية المستقبلية تعكس مؤشرات إيجابية بدعم من إطلاق مشروعات جديدة ، بالإضافة إلى تسييل محفظة الأراضي الحالية.





يشار إلى أن أرباح الشركة قد ارتفعت 21% خلال 2017 لتسجل 933.1 مليون جنيه مقابل ارباح بقيمة 768.9 مليون في 2016، كما زادت إيرادات النشاط إلى 2.4 مليار جنيه مقابل بلغت ملياري جنيه في العام السابق له.





وقالت سوديك أنها تستهدف تحقيق مبيعات وتعاقدات تتراوح بين 5.5 مليار جنيه إلى 6 مليار جنيه خلال 2018، فيما اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أسهم مجانية على المساهمين عن 2017 بواقع 0.15 سهم لكل سهم أصلي.